Lucas Esquivel’in menajeri Beşiktaş'ın teklifi ile ilgili açıklamada bulundu





GİTMEMİZE İZİN VERMEZLER

Menajer Gustavo Goni, "Union, Lucas'ı zorla takımda tutuyor ve süre dahi vermiyor. Beşiktaş harika bir teklif yaptı. Haziranda aslında başka bir takımla sözleşme yapabiliriz. Ama oyuncumun sözleşmesi aralıkta biteceği için gitmemize izin vermeyecekler" dedi. Geçen sezon 30 maçta 3 asist üreten futbolcu bu sezon sadece 2 maçta oynadı.