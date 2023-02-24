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    Lucas Esquivel’in menajeri Beşiktaş'ın teklifi ile ilgili açıklamada bulundu

    Arjantinli sol bek Lucas Esquivel’in menajeri, “Beşiktaş bize harika bir teklif yaptı ama Union onu zorla takımda tutmayı sürdürüyor” diye konuştu.

    Beşiktaş’ın teklifi harikaydı

    Masuaku'nun yerine oyuncu arayışında olan Beşiktaş'ın Arjantin ekibi CA Union'dan kadrosuna katmak istediği sol bek oyuncusu Lucas Esquivel'in menajeri, Siyah-Beyazlılar'dan teklif aldıklarını doğruladı. 21 yaşındaki oyuncunun menajeri, üç kulübün oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.



    GİTMEMİZE İZİN VERMEZLER
    Menajer Gustavo Goni, "Union, Lucas'ı zorla takımda tutuyor ve süre dahi vermiyor. Beşiktaş harika bir teklif yaptı. Haziranda aslında başka bir takımla sözleşme yapabiliriz. Ama oyuncumun sözleşmesi aralıkta biteceği için gitmemize izin vermeyecekler" dedi. Geçen sezon 30 maçta 3 asist üreten futbolcu bu sezon sadece 2 maçta oynadı.



    BEŞİKTAŞ'I GERİ ÇEVİRDİK
    Lokomotiv Moskova CEO'su Vladimir Leonchenko, "Beşiktaş, Barinov için 5 değil, 1.5 milyon euro verdi. Onun için teklifi reddettik" dedi.

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    Haberler Spor Lucas Esquivel’in menajeri Beşiktaş'ın teklifi ile ilgili açıklamada bulundu
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