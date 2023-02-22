Afet bölgesinde depremin yol açtığı yıkımla ilgili çeşitli incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a giden Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Ruşen Çetin ve Bekir İrdem, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir araya geldi.
FB TV'YE KONUŞTU
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan deprem felaketiyle ilgili yöneticilerle yaptığı toplantı sonrası Fenerbahçe TV'ye değerlendirmeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yönelik çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Bakan Süleyman Soylu, "Milli seferberlik halindeyiz. Fenerbahçe camiasına da çok teşekkür ediyoruz. Bunu birlikte yükleneceğiz, birlikte kaldıracağız. İnşallah birlikte bu yaraların her birini saracağız.
AYAĞA KALKACAĞIZ
Bu travmaların atlatılmasını sağlayacağız. Önümüzde 1 yıllık bir süreç var. Bu 1 yıllık süreç içerisinde konutlara insanlar, hemşehrilerimiz, depremzedeler yerleşmeden, iş sahaları tekrar ayağa kalkmadan elbette ki işimiz bitmeyecek. Uzun erimli, uzun süreli 1 yılımız var. Burada da bu desteğimizi bu süreç içerisinde sürekli devam ettirmeliyiz" diye konuştu.
FENERBAHÇE'DEN MARAŞ'A ZİYARET
Fenerbahçeli yöneticiler, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen deprem felaketinin ardından afet bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ardından Kahramanmaraş merkezde depremin yol açtığı yıkımla ilgili incelemelerde bulunan yöneticiler daha sonra AFAD yetkilileriyle birlikte çadır kent bölgesinde inceleme yaptı.
- Spor
- 22.02.2023 Gazete
Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Soylu: Milli seferberlik halindeyiz
Deprem bölgesinde inceleme yapmak için Kahramanmaraş’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldi ve FB TV’ye konuştu. Soylu,“ Fenerbahçe camiasına da çok teşekkür ediyoruz. Milli seferberlik halindeyiz. Bunu birlikte yükleneceğiz. İnşalah birlikte bu yaraların her birini saracağız” dedi.
Afet bölgesinde depremin yol açtığı yıkımla ilgili çeşitli incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a giden Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Ruşen Çetin ve Bekir İrdem, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir araya geldi.