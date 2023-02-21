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    • Spor
    • 21.02.2023 12:20
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    • 21.02.2023 12:20
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    Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı'nın deplasman şanssızlığı!

    UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına konuk olacak Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, Avrupa'daki şanssızlığını kırarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

    Abdullah Avcı’nın deplasman şanssızlığı!
    Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Basel'i 1-0 mağlup etmişti. Bu karşılaşmanın rövanşında 23 Şubat Perşembe günü saat 23.00'de deplasmanda Basel'in konuğu olacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında turu geçen taraf olmak için mücadele edecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise Avrupa'daki dış saha şanssızlığını kırmayı hedefliyor.

    Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 37 maçta 8 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti.

    SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ

    Bu sezon deplasmanda ciddi sıkıntılar yaşan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'daki dış saha şanssızlığını kırarak bir üst turu çıkmak için saha kenarından taktik savaşı verecek. Avcı, kulüp kariyerinde Avrupa'da deplasmanda oynadığı 17 maçta 12 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak kötü bir istatistik ortaya koydu. Deneyimli teknik adam, Avrupa'da dış sahada elde ettiği tek galibiyeti ise 23 Kasım 2017 tarihinde Medipol Başakşehir'in başında Avrupa Lig'nde Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 2-1 mağlup ettiği maçta elde etmişti. 59 yaşındaki teknik adam, söz konusu maçın ardından Avrupa'da oynadığı dış saha maçlarından galip gelme başarısı gösteremedi.

    BİR İLK GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR

    Avcı'nın Avrupa'da dış sahada bordo-mavili takımın başında galibiyeti bulunmuyor. Avcı, İsviçre temsilcisi Basel'e konuk olacağı maçı kazanarak hem turu geçmek hem de bu şansızlığını yenmek istiyor.

    Abdullah Avcı'nın Trabzonspor ile Avrupa'da deplasmanda oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde:

    Kopenhang - Trabzonspor: 2-1

    Ferencvaros - Trabzonspor: 3-2

    Monaco - Trabzonspor: 3-1

    Kızılyıldız - Trabzonspor: 2-1

    Roma - Trabzonspor: 3-0

    Molde - Trabzonspor: 1-1

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