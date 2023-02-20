Zakharyan’da Ajax tehlikesi

Bu sezon transferde çok önemli hamleler yapan Galatasaray'ın son hedefi olan Arsen Zakharyan konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transferi bitirmeye yaklaştığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından Hollanda'dan can sıkıcı bir iddia geldi. Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla ünlü olan Ajax'ın, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçtiği belirtiliyor.
Hollanda kulübünün Dinamo Moskova ile temasa geçtiği ve Zakharyan'ı yeni sezonda kadrosuna dahil etmek istediği ifade ediliyor. Dinamo Moskova'nın Zakharyan'ın 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak istediğini ancak bunda başarılı olamadığını belirten Rus basını, "Artık Zakharyan'ın ayrılığı kesin gibi. Sadece nereye gideceği belirsiz" ifadesini kullanıyor.
Galatasaray'a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre ise Sarı-Kırmızılılar şu anda Zakharyan'ın menajeriyle serbest kalma bedeli üzerinde pazarlıklar yapıyor.
GELECEĞİN BÜYÜK YILDIZI
Henüz 19 yaşında olan Arsen Zakharyan geleceğin büyük yıldız adayı olarak gösteriliyor. Genç futbolcunun stili De Bruyne'e benzetiliyor.
Hollanda kulübünün Dinamo Moskova ile temasa geçtiği ve Zakharyan'ı yeni sezonda kadrosuna dahil etmek istediği ifade ediliyor. Dinamo Moskova'nın Zakharyan'ın 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak istediğini ancak bunda başarılı olamadığını belirten Rus basını, "Artık Zakharyan'ın ayrılığı kesin gibi. Sadece nereye gideceği belirsiz" ifadesini kullanıyor.
Galatasaray'a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre ise Sarı-Kırmızılılar şu anda Zakharyan'ın menajeriyle serbest kalma bedeli üzerinde pazarlıklar yapıyor.
GELECEĞİN BÜYÜK YILDIZI
Henüz 19 yaşında olan Arsen Zakharyan geleceğin büyük yıldız adayı olarak gösteriliyor. Genç futbolcunun stili De Bruyne'e benzetiliyor.