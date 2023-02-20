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    Zakharyan’da Ajax tehlikesi

    Galatasaray’ın transferi konusunda büyük bir uğraş verdiği Rus yıldıza Ajax’ın da talip olduğu iddia ediliyor. Hollanda ekibinin yeni sezon için Dinamo Moskova ile pazarlık masasına oturduğu öne sürülüyor

    Zakharyan’da Ajax tehlikesi
    Bu sezon transferde çok önemli hamleler yapan Galatasaray'ın son hedefi olan Arsen Zakharyan konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transferi bitirmeye yaklaştığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından Hollanda'dan can sıkıcı bir iddia geldi. Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla ünlü olan Ajax'ın, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçtiği belirtiliyor.

    Hollanda kulübünün Dinamo Moskova ile temasa geçtiği ve Zakharyan'ı yeni sezonda kadrosuna dahil etmek istediği ifade ediliyor. Dinamo Moskova'nın Zakharyan'ın 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak istediğini ancak bunda başarılı olamadığını belirten Rus basını, "Artık Zakharyan'ın ayrılığı kesin gibi. Sadece nereye gideceği belirsiz" ifadesini kullanıyor.

    Galatasaray'a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre ise Sarı-Kırmızılılar şu anda Zakharyan'ın menajeriyle serbest kalma bedeli üzerinde pazarlıklar yapıyor.

    GELECEĞİN BÜYÜK YILDIZI
    Henüz 19 yaşında olan Arsen Zakharyan geleceğin büyük yıldız adayı olarak gösteriliyor. Genç futbolcunun stili De Bruyne'e benzetiliyor.

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