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    • Spor
    • 20.02.2023 09:49
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    • 20.02.2023 10:01
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    Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! İşte o teklif

    Süper Lig'de transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzatılırken, takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray Zaniolo transferiyle bombayı patlatırken, Beşiktaş da Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız için girişimlere başladı. İşte o isim ve siyah beyazlıların yaptığı takas teklifi...

    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

    Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş'in Georges Kevin N'Koudou ve Romain Saiss'i gözden çıkardığı öne sürüldü. Deneyimli teknik adamın özellikle çok istikrarsız bir performans çizen N'Koudou'dan memnun olmadığı, Dünya Kupası'nda Fas forması ile dikkatleri üzerine çeken ve çok sayıda talibi olan Saiss'e de taktik anlayışına uymadığı için çok sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.
    Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

    Nitekim ara transfer döneminde Saiss'in takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkmış, Şenol Güneş rotasyonda yeni transfer Tayyip Talha ve Welinton'u kullanmaya başlamıştı.
    Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

    BU KEZ ONUR BULUT ŞİKAYET ETTİ

    Kayserispor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sözleşme yenilenmesinin ardından Onur Bulut, Kayseri'yle sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
        Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

        Kayserispor'da yönetim, kulüple sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurdu. Bu gelişmenin ardından Onur'un, Kayserispor hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
        Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

        YENİ TRANSFERLER FORMA GİYEMEYECEK

        Beşiktaş'ın 26 Şubat'ta Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında iki takımın o günkü listelerinde yer alan futbolcular görev alabilecek. Kartal'da; Josef de Souza, Emrecan Uzunhan, Oğuzhan Akgün, Wout Weghorst ve Francisco Montero takımdan ayrılırken yeni transferler Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandru Maxim ve Omar Colley ise karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu nedenle Siyah-Beyazlılar'da teknik ekip, kadro oluşturmakta güçlük yaşıyor.
        Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

        MASUAKU'DA YENİ PLAN

        Beşiktaş iç ve dış transferde de hareketli saatler yaşamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı forma altında bugüne kadar 20 resmi maça çıkan Arthur Masuaku, 5 kez daha görev yaparsa sözleşmesindeki 2.2 milyon Euro'luk opsiyon maddesi devreye girecek.
            Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

            Beşiktaş Yönetimi, West Ham United ile yeniden görüşerek bu maddeyi iptal ettirmek istiyor. İngiliz ekibi, Siyah-Beyazlılar'ın bu teklifine olumlu yaklaşmasa da Başkan Çebi'nin bizzat devreye girerek işi çözmesi bekleniyor.
            Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

            HEDEF BORINI

            Ara transfer dönemini oldukça hareketli şekilde geçiren Kara Kartal, tam 5 futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandru Maxim ve Omar Colley'yi renklerine bağlayan yönetim, ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasının ardından Karagümrük'ten Fabio Borini için de harekete geçti.
            Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

            Bu sezon Karagümrük formasıyla 21 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki İtalyan sol kanat için İstanbul temsilcisiyle yaptığı pazarlıklarda rakamsal olarak anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, takas formülünü devreye soktu.
                Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

                Yönetim, sezon başında bonservisine 3.5 milyon Euro verilerek alınan Jackson Muleka'yı Borini için takasta teklif etti. Tarafların bu konuda görüşmelerine devam ettiği ve Beşiktaş'ın Karagümrük'ün resmi yanıtını beklediği ifade edildi.
                Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

                FENERBAHÇE DE TALİP

                Beşiktaş'ın ilgisine ilk günden olumlu yaklaşan Borini'nin, kulüplerin anlaşması halinde ayrılığa hazır olduğu ifade edildi. Mısır'dan gelen teklifleri geri çeviren Muleka'nın, kariyerine İstanbul'da devam ettiği için Karagümrük'e gidişine onay verebileceği bildirildi. Fanatik'te yer alan haberde Fenerbahçe'nin de Borini'ye talip olduğu bildirildi.
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                Haberler Spor Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! İşte o teklif
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