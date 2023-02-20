Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş'in Georges Kevin N'Koudou ve Romain Saiss'i gözden çıkardığı öne sürüldü. Deneyimli teknik adamın özellikle çok istikrarsız bir performans çizen N'Koudou'dan memnun olmadığı, Dünya Kupası'nda Fas forması ile dikkatleri üzerine çeken ve çok sayıda talibi olan Saiss'e de taktik anlayışına uymadığı için çok sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.
Nitekim ara transfer döneminde Saiss'in takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkmış, Şenol Güneş rotasyonda yeni transfer Tayyip Talha ve Welinton'u kullanmaya başlamıştı.
BU KEZ ONUR BULUT ŞİKAYET ETTİ
Kayserispor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sözleşme yenilenmesinin ardından Onur Bulut, Kayseri'yle sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.