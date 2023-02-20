Transfer haberleri | Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! İşte o teklif

Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş'in Georges Kevin N'Koudou ve Romain Saiss'i gözden çıkardığı öne sürüldü. Deneyimli teknik adamın özellikle çok istikrarsız bir performans çizen N'Koudou'dan memnun olmadığı, Dünya Kupası'nda Fas forması ile dikkatleri üzerine çeken ve çok sayıda talibi olan Saiss'e de taktik anlayışına uymadığı için çok sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.