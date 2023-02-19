Roberto Hilbert, TAKVİM'e konuştu: Kalbim hep Türkiye ile birlikte





DOMINIK LIVAKOVIC'TEN DEPREMZEDELERE DESTEK

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic, 2022 Dünya Kupası'nda tarihe geçtiği ve Brezilya'yı eledikleri maçta giydiği forması ve eldivenlerini depremzedeler için bağışladı. 28 yaşındaki kaleci, 2022 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Brezilya-Hırvatistan karşılaşmasında kurtardığı penaltılarla takımını yarı finale taşımıştı.



LİNCOLN'DEN ANLAMLI ZİYARET

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı depremzedeleri ziyaret etti ve onlarla tek tek ilgilendi.



ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

Dortmund, bugün H.Berlin'e karşı giyeceği yeni ve özel formalarını açık artırmaya çıkaracak. Elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak.



TRANSFER DÖNEMİ RESMEN UZATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de ara transfer döneminin ikinci kez uzatıldığını resmen duyurdu. İlk olarak 8 Şubat'ta sona ermesi gereken transfer dönemi yaşanan deprem felaketinin ardından 18 Şubat'a ötelenmişti. Kulüplerin isteği üzerine bir kez daha FIFA ile görüşen TFF, ikinci kez onayı aldı ve transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzadı.



GÜNAY GÜVENÇ KASIMPAŞA'DA

Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep FK'nın 31 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna kattı. Lacivertbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Günay Güvenç ile sözleşme imzalamıştır" denildi. Günay bu sezon 22'si lig, 1'i kupa olmak üzere 23 maça çıktı. Toplam 31 gol yerken, 3 maçta kalesini kapattı.



HAQİ İLE ABDULLAH Ç. RİZE İLE İMZALADI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'un forveti Haqi Osman'ı kiraladı. Açıklamada, "Bu sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Haqi Osman, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı" denildi. Rize akşam saatlerinde ise Hatayspor forması giyen kaleci Abdullah Yiğiter'i kiraladığını duyurdu.



KOCAELİ İLE SAKARYA YARDIM MAÇI YAPIYOR

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Sakaryaspor ile Kocaelispor'un kulüp başkanları, geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu. Karşılaşma 22 Şubat'ta saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak



OKAN KOCUK'UN GÖZÜ YENİ SÖZLEŞMEDE

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Okan Kocuk, Galatasaray yöneticilerinden yeni bir teklif bekliyor. 27 yaşındaki eldivene yöneticiler tarafından henüz yeni bir sözleşme teklifi sunulmadığı öğrenildi. Kiralık gittiği Giresunspor'da yeniden parlayan ve Cimbom'a geri dönen Okan Kocuk, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.



52 ÜLKEDEN 190 TRANSFER

Ara transfer döneminde iki yabancı futbolcu alan Galatasaray, 1959 yılından bu yana 190 yabancı futbolcu transferi gerçekleştirmiş oldu. Roma'dan Nicolo Zanilo ve daha sonra Hatay'dan Sam Adekugbe'nin de takıma katılmasıyla birlikte Aslan'ın oyuncu transfer ettiği ülke sayısı da 52'ye çıktı



MUSLERA'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra sahalara dönüşünün 6-8 hafta arasında olması bekleniyordu. Ayağında kanama ve kısmi çökme meydana gelen Uruguaylı eldiven, doktorların kendisine verdiği programa sadık kaldı. 36 yaşındaki kalecinin Antalya kampında yer alması için sağlık heyetinden onay bekleniyor. Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından 24. haftayı Galatasaray 3-0 hükmen galip geçecek. Muslera, 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına kadar hazır hale gelecek.



KARAGÜMRÜK'TEN İKİ İMZA

Teknik direktörlüğünü Andrea Pirlo'nun yaptığı Fatih Karagümrük, son olarak Hatayspor'da forma giyen Saba Lobzhanidze ile Hollandalı oyuncu Brahim Darri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.



HAKEMLER BANA İNANMIYOR

Mallorca'da oynayan Vedat Muriç, İspanyol basınına konuştu. Kosovalı golcü, "Hakemlerle aram iyi ama faul konusunda yoruldum. Çünkü hakemler yere düşünce bana inanmıyor"dedi.



ES-ES'TEN 17 TRANSFER

Eskişehirspor transfer sezonunu 17 transfer ile kapattı. Kırmızı Şimşekler, transfer tahtasının kapanması ile 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Aydemir'i kadrosuna dahil edemedi.

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