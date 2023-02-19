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    Roberto Hilbert, TAKVİM'e konuştu: Kalbim hep Türkiye ile birlikte

    Roberto Hilbert, depremzedeler için başlattığı forma kampanyası sonrası TAKVİM’e konuşan Roberto Hilbert, “Türkiye’deki görüntüler beni yaraladı” diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 19 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kalbim hep Türkiye ile birlikte

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve Greuther Fürth'ün antrenörü Roberto Hilbert, depremzedeler için başlattığı forma kampanyası sonrası TAKVİM'e konuştu. Hilbert, "Türkiye'de yaşananlar için üzgünüm. Özellikle ebeveynlerini kaybeden çocukları görmek beni derinden yaraladı. Yaraların kısa sürede sarılmasını diliyorum" dedi. Ayrıca Hilbert, "Beşiktaş ve Türkiye ile çok özel bir bağım var. Depremzedelere destek olmak için formalarımı açık artırmaya çıkardım. Kalbim Türkiye ile birlikte" ifadelerini kullandı. (Emrah KARALİNÇ)



    BORINI DÜNYALARI İSTİYOR
    Beşiktaş Yönetimi Vavacars Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini için görüşmelerini sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki İtalyan futbolcunun yıllık garanti 1.6 milyon Euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.



    ARSENAL'İN GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ
    İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal deplasmanda Aston Villa ile karşılaştı. Villa Park'taki maçı Arsenal 4-2 galip bitirdi. Mücadelede ev sahibi takımın gollerini 5. dakikada Watkins ile 31. dakikada Coutinho kaydederken, Arsenal'in golleri ise 16'da Saka, 61'de Zinchenko, 90+4'de Martinez ve 90+8'de Martinelli'den geldi.



        KATAR ŞEYHİ AL THANİ M.UNİTED'A TALİP OLDU
        Katar Şeyhi Jassim Bin Hamad Al Thani'nin Manchester United'ın yüzde 100 hisselerini almak için resmen teklif yaptığı açıklandı. Al Thani yaptığı açıklamada günlerdir konuşulan gelişmeleri doğruladı. İlk bilgilere göre; Al Thani'nin Manchester United'ı satın almak için ödeyeceği paranın ise 4.5 milyar Pound civarında olacağı belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde satış miktarının netleşmesi bekleniyor.



        VAR HAKEMİNİN HATASI EMEKLİLİĞE NEDEN OLDU
        İngiltere Premier Lig'de oynanan ve 1-1 sona eren Arsenal-Brentford maçında yaptığı hatayla gündeme gelen İngiliz hakem Lee Mason, emekli oldu. Mason, video yardımcı hakem olarak görev yaptığı Arsenal-Brentford maçında, konuk takımın attığı golde ofsayt olup olmadığını kontrol etmek için kurallara uymamakla suçlanmıştı.



        GERÇEK SEVGİYİ G.SARAY'DA BULURSUN
        İtalyan ekibi Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, Serie A devinin bazı taraftarları tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Aslan'ın yeni transferine İtalyan taraftarlardan şimdi de destek geldi. Çizme'den bir taraftar, "Türkler seni çok seviyor" derken bir başka taraftar ise "Gerçek sevgiyi umarım Galatasaray'da bulursun Zaniolo" ifadesini kullandı. Zaniolo bu sezon Roma'da 17 maçta forma giydi ve 2 gol 1 asistlik katkı yaptı.



            GALATASARAY KUVVET VE PAS ÇALIŞTI
            Galatasaray, hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Ayrıca iki grup halinde dar alanda top kapma çalışması ve ardından üç takımlı turnuvayla antrenman sona erdi. Cimbom, hazırlıklarına bugün devam edecek.



            OKAN BURUK'TAN DEPREMZEDELERE DEV DESTEK
            Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi derinden etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Galatasaray afetzedeler için yardım tırlarını bölgeye göndererek destek olmuştu. Sarı- Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk bireysel olarak da dikkati çeken yeni bir karar aldı. "Bölgede yaşananlar hepimizi çok üzdü. Saat başı oturup ağlıyorum" diyen Buruk, futbolculuk yıllarında giydiği ve kendi imzasını taşıyan Galatasaray ile Inter formalarını açık artırma ile satılması amacıyla müzayadeye hediye etti. Aslan'ın teknik patronunun giydiği formalardan elde edilecek olan gelir, depremzedelerin yararına kullanılacak. Öte yandan bu karar G.Saray taraftarlarının da beğenisini kazandı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Buruk'un bu kararıyla ilgili, "Okan Buruk, hem güzel kalpli, hem karakterli, hem de çok başarılı bir teknik direktör. Helal olsun" ifadelerini kullandı.

            İKİ FORMA DA ÇOK ÖZEL
            Okan Buruk için efsanesi olduğu ve 15 şampiyonluk yaşadığı Galatasaray formasının dışında, İtalyan ekibi Inter'de oynadığı dönemdeki forması da çok özel anılar taşıyor.



            JESUS BREZİLYA'YI GERİ ÇEVİRMEZ
            Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Geçtiğimiz ay İstanbul'da Jorge Jesus ile görüşen Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, milli takımla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı. Brezilya'da Flamengo ile Libertadores kazanan Jorge Jesus ile ilgili konuşan Rivaldo, "Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var" şeklinde konuştu. Ocak ayında İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Rival- do, sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adamla fotoğrafını paylaşarak "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm" ifadelerini kullanmıştı.



                F.BAHÇE GÜMRÜK'Ü 4-2 MAĞLUP ETTİ
                Deprem nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe, Karagümrük ile Can Bartu Tesisleri'nde hazırlık maçı gerçekleştirdi. Maç öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçe'de golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun attı. Fatih Karagümrük'te ise goller Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne'den geldi. Sarı- Lacivertliler 25 Şubat Cumartesi Süper Lig'deki erteleme maçında Konyaspor'u Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak.



                DOMINIK LIVAKOVIC'TEN DEPREMZEDELERE DESTEK
                Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic, 2022 Dünya Kupası'nda tarihe geçtiği ve Brezilya'yı eledikleri maçta giydiği forması ve eldivenlerini depremzedeler için bağışladı. 28 yaşındaki kaleci, 2022 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Brezilya-Hırvatistan karşılaşmasında kurtardığı penaltılarla takımını yarı finale taşımıştı.

                LİNCOLN'DEN ANLAMLI ZİYARET
                Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı depremzedeleri ziyaret etti ve onlarla tek tek ilgilendi.

                ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
                Dortmund, bugün H.Berlin'e karşı giyeceği yeni ve özel formalarını açık artırmaya çıkaracak. Elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak.

                TRANSFER DÖNEMİ RESMEN UZATILDI
                Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de ara transfer döneminin ikinci kez uzatıldığını resmen duyurdu. İlk olarak 8 Şubat'ta sona ermesi gereken transfer dönemi yaşanan deprem felaketinin ardından 18 Şubat'a ötelenmişti. Kulüplerin isteği üzerine bir kez daha FIFA ile görüşen TFF, ikinci kez onayı aldı ve transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzadı.

                GÜNAY GÜVENÇ KASIMPAŞA'DA
                Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep FK'nın 31 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna kattı. Lacivertbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Günay Güvenç ile sözleşme imzalamıştır" denildi. Günay bu sezon 22'si lig, 1'i kupa olmak üzere 23 maça çıktı. Toplam 31 gol yerken, 3 maçta kalesini kapattı.

                HAQİ İLE ABDULLAH Ç. RİZE İLE İMZALADI
                Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'un forveti Haqi Osman'ı kiraladı. Açıklamada, "Bu sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Haqi Osman, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı" denildi. Rize akşam saatlerinde ise Hatayspor forması giyen kaleci Abdullah Yiğiter'i kiraladığını duyurdu.

                KOCAELİ İLE SAKARYA YARDIM MAÇI YAPIYOR
                17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Sakaryaspor ile Kocaelispor'un kulüp başkanları, geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu. Karşılaşma 22 Şubat'ta saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak

                OKAN KOCUK'UN GÖZÜ YENİ SÖZLEŞMEDE
                Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Okan Kocuk, Galatasaray yöneticilerinden yeni bir teklif bekliyor. 27 yaşındaki eldivene yöneticiler tarafından henüz yeni bir sözleşme teklifi sunulmadığı öğrenildi. Kiralık gittiği Giresunspor'da yeniden parlayan ve Cimbom'a geri dönen Okan Kocuk, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.

                52 ÜLKEDEN 190 TRANSFER
                Ara transfer döneminde iki yabancı futbolcu alan Galatasaray, 1959 yılından bu yana 190 yabancı futbolcu transferi gerçekleştirmiş oldu. Roma'dan Nicolo Zanilo ve daha sonra Hatay'dan Sam Adekugbe'nin de takıma katılmasıyla birlikte Aslan'ın oyuncu transfer ettiği ülke sayısı da 52'ye çıktı

                MUSLERA'DAN SEVİNDİRİCİ HABER
                Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra sahalara dönüşünün 6-8 hafta arasında olması bekleniyordu. Ayağında kanama ve kısmi çökme meydana gelen Uruguaylı eldiven, doktorların kendisine verdiği programa sadık kaldı. 36 yaşındaki kalecinin Antalya kampında yer alması için sağlık heyetinden onay bekleniyor. Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından 24. haftayı Galatasaray 3-0 hükmen galip geçecek. Muslera, 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına kadar hazır hale gelecek.

                KARAGÜMRÜK'TEN İKİ İMZA
                Teknik direktörlüğünü Andrea Pirlo'nun yaptığı Fatih Karagümrük, son olarak Hatayspor'da forma giyen Saba Lobzhanidze ile Hollandalı oyuncu Brahim Darri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

                HAKEMLER BANA İNANMIYOR
                Mallorca'da oynayan Vedat Muriç, İspanyol basınına konuştu. Kosovalı golcü, "Hakemlerle aram iyi ama faul konusunda yoruldum. Çünkü hakemler yere düşünce bana inanmıyor"dedi.

                ES-ES'TEN 17 TRANSFER
                Eskişehirspor transfer sezonunu 17 transfer ile kapattı. Kırmızı Şimşekler, transfer tahtasının kapanması ile 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Aydemir'i kadrosuna dahil edemedi.

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