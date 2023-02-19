Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.02.2023 17:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2023 17:24
    ABONE OL

    PSG Lille: 4-3 | MAÇ ÖZETİ

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 90+5'inci dakikada attığı golle 4-3 yendi. Son şampiyon PSG, puanını 57'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Lille ise 41 puanda kaldı.

    PSG son dakika frikiği ile kazandı!

    Liderlik koltuğunda oturan PSG, haftaya 5. sırada başlayan Lille'i konuk etti.

    PSG'den Mbappe'nin 11 ve Neymar'ın 17, Lille'den ise Diakite'nin 24. dakikada fileleri havalandırdığı ilk yarı, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

    Lille, David'in (penaltıdan) 58 ve Bamba'nın 69. dakikadaki golleriyle 3-2 öne geçti.

    87. dakikada Mbappe ile skoru eşitleyen PSG, Messi'nin 90+5'inci dakikada kaydettiği golle de maçı kazandı.

    Son şampiyon PSG, puanını 57'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Lille ise 41 puanda kaldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünya Erzin’i konuşuyor! CHP geldi kural delindi
    Haberler Spor PSG Lille: 4-3 | MAÇ ÖZETİ
        SON DAKİKA