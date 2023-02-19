Onur Bulut transferi ile ilgili flaş gelişme! Kayserispor parayı Beşiktaş'a geri gönderdi

Beşiktaş kış transfer döneminde Kayserispor'dan Onur Bulut'u renklerine bağladı. Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Ancak transferde pürüz çıktığı öğrenildi. Kayserispor, Onur Bulut için 1 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin geçerli bir durum olmadığını belirterek Beşiktaş'a parayı geri gönderdi. Konu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşındı. Bu transferle ilgili bir başka iddia daha ortaya atıldı. Habere göre; tecrübeli sağ bek Onur'un menajeri, Kayserispor ile masaya oturdu.



'İMZA YETKİSİ YOK' İDDİASI...

Başkanın bilgisi olmadan kulüpte olan bir yöneticiye evrak imzalattı. Bu evrak ile de gidip bir süre sonra fesih işlemi yaptı. İddiaya göre; evrakta imzası olan Kayserisporlu yöneticinin kulüpte imza yetkisi bulunmuyor. Onur Bulut, Kayserispor'da gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Bu sezon 23 karşılaşmada görev yapan tecrübeli futbolcu 3 gol atarken 4 de asiste imza attı. Yıldız futbolcu Süper Lig'de Kayserispor dışında Alanyaspor ve Çaykur Rizespor formaları da giydi.



PARALAR İADE EDİLDİ

Onur Bulut transferinde ciddi bir pürüz çıktı. Kayseri yönetimi 1 milyon Euro'yu Beşiktaş'a geri gönderdi. Transferde imzası olan Kayserili yöneticinin imza yetkisinin olmadığı iddia edildi.



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