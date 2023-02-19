Hataysporlu Atsu depremde hayatını kaybetti

Hatayspor forması giyen Christian Atsu'nun depremden günler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Ganalı yıldız, 2019 yılında The Guardian'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Atsu, "Futbol, hayatımı tamamen değiştirdi; bazen olanlar bir mucize gibi görünse de, topluluğa ve aileme yardım etmemi sağladı. Hiçbir şeyim yoktu ve şimdi çok fazla şeyim var, bu yüzden bir şeyler vermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.
HERKESE YARDIM EDİYORDU
Atsu; Gana, Güney Afrika ve Hindistan merkezli, öksüz kalmış, istismara uğramış, Aids'ten etkilenmiş, kaçırılmış çocukların olduğu hanelerde yaşayan çocuklara ev, koruma, eğitim ve destek sağlıyordu. Annesi, şimdi biri hemşire olan ikiz kız kardeşi ve diğer 4 kardeşiyle sıkışık bir yatak odasını paylaştığını belirten Atsu, "Sık sık bağış yapıyorum, böylece ihtiyacı olanlar yiyecek ve eşya alabilirler" dedi.
ACIMIN TARİFİNİ KELİMELERE DÖKEMİYORUM
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" yorumunu yaptı.