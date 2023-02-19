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    Hataysporlu Atsu depremde hayatını kaybetti

    Acı haber geldi, Hataysporlu Atsu depremde hayatını kaybetti. Ganalı futbolcu, The Guardian’a verdiği röportajda “Bazen yaşadıklarım bir mucizeymiş gibi geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

    Bir mucizenin acı sonu

    Hatayspor forması giyen Christian Atsu'nun depremden günler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Ganalı yıldız, 2019 yılında The Guardian'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Atsu, "Futbol, hayatımı tamamen değiştirdi; bazen olanlar bir mucize gibi görünse de, topluluğa ve aileme yardım etmemi sağladı. Hiçbir şeyim yoktu ve şimdi çok fazla şeyim var, bu yüzden bir şeyler vermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.



    HERKESE YARDIM EDİYORDU
    Atsu; Gana, Güney Afrika ve Hindistan merkezli, öksüz kalmış, istismara uğramış, Aids'ten etkilenmiş, kaçırılmış çocukların olduğu hanelerde yaşayan çocuklara ev, koruma, eğitim ve destek sağlıyordu. Annesi, şimdi biri hemşire olan ikiz kız kardeşi ve diğer 4 kardeşiyle sıkışık bir yatak odasını paylaştığını belirten Atsu, "Sık sık bağış yapıyorum, böylece ihtiyacı olanlar yiyecek ve eşya alabilirler" dedi.



    ACIMIN TARİFİNİ KELİMELERE DÖKEMİYORUM
    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" yorumunu yaptı.



        GOLÜ ATINCA GİTMEDİ!
        Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. O coşkuyla gitmekten vazgeçti" demişti.



        ATSU İÇİN SAYGI DURUŞU
        Chelsea eski futbolcusu Atsu için taziye mesajı yayınladı. Premier Lig'de dün oynanan Chelsea-Southampton maçı öncesi Hatay'daki depremde hayatını kaybeden Atsu için saygı duruşu da yapıldı.



        ŞİMDİ ÇOK DAHA FAZLA ÜZDÜN!
        Atsu, Kasımpaşa'yı son dakikada yıkan golü atmıştı. Kasımpaşalı Aytaç Kara, "O gün son dakika golünü atıp bizi üzmüştün.. Şimdi çok daha fazla üzdün... Mekanın cennet olsun" mesajı yayınladı.

        GANA'YA GÖNDERİLDİ
        Chrıstıan Atsu'nun naaşı ülkesi Gana'ya gönderildi. Hatayspor malzeme sorumlusu Onur Akdeniz de depremden dolayı hayatını kaybetti.
            Tarihi enkaz
            Haberler Spor Hataysporlu Atsu depremde hayatını kaybetti
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