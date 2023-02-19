Hataysporlu Atsu depremde hayatını kaybetti





GOLÜ ATINCA GİTMEDİ!

Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. O coşkuyla gitmekten vazgeçti" demişti.