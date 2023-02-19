Bayern deplasmanda kayıp!

Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, Dayot Upamecano'nun 8. dakikada kırmızı kart görmesiyle Bayern Münih'in kalan bölümde 10 kişi mücadele ettiği maçta 13. dakikada Lars Stindl'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Bavyera ekibi 35. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in topu filelere göndermesiyle skoru eşitledi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 55. dakikada Jonas Hofmann ve 84. dakikada Marcus Thuram'ın golleriyle durumu 3-1 yaptı.

Bavyera ekibi 90+3. dakikada Mathys Tel ile bir gol daha buldu ve karşılaşma Borussia Mönchengladbach'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Bayern Münih 43 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Borussia Mönchengladbach ise puanını 29'a çıkardı ve 8. sıraya yükseldi.