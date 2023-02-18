Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.02.2023 16:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2023 16:21
    ABONE OL

    Saba Lobzhanidze ve Brahim Darri Fatih Karagümrük'te!

    Fatih Karagümrük, Hatayspor'dan Saba Lobzhanidze'i ve Al-Mesaimeer'den Brahim Darri’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

    Lobzhanidze ve Darri Fatih Karagümrük’te!
    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası ligden çekildiğini açıklayan Hatayspor'dan Saba Lobzhanidze'i ve Katar Ligi takımlarından Al-Mesaimeer'den Brahim Darri'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Futbol Takımımız, Saba Lobzhanidze ve Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifedeleri yer aldı.

    Dinamo Tiflis alt yapısında yetişen Saba Lobzhanidze, bu sezon Süper Lig'de 21 müsabakada görev alırken takımına 1 gol, 4 asistlik katkıda bulundu. Karagümrük, Gürcü oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Öte yandan Ajax alt yapısından yetişen Brahim Darri ise 2020-2021 sezonunda formasını giydiği İstanbul temsilcisi ile 40 maça çıkmış 4 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sözcü’nün ’riski alan’ algısı patladı!
    Haberler Spor Saba Lobzhanidze ve Brahim Darri Fatih Karagümrük'te!
        SON DAKİKA