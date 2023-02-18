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    • Spor
    • 18.02.2023 16:32
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    • 18.02.2023 16:32
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    Premier Lig'in olay hakemi düdük astı!

    İngiltere Premier Lig'de oynanan ve 1-1 sona eren Arsenal-Brentford maçında yaptığı hatayla gündeme gelen İngiliz hakem Lee Mason, emekli oldu.

    takvim.com.tr
    Premier Lig’in olay hakemi düdük astı!

    İngiltere Profesyonel Hakemler Birliğinden (PGMOL) yapılan açıklamada, "Lee'ye profesyonel oyuna verdiği özverili hizmet için teşekkür ediyor ve gelecekte kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

    Açıklamada, 51 yaşındaki Mason'ın artık Premier Lig'de görev almayacağı kaydedildi.

    Mason, video yardımcı hakem olarak görev yaptığı Arsenal-Brentford maçında, 74. dakikada Ivan Toney'in konuk takıma 1-1 beraberliği getiren golünde ofsayt olup olmadığını kontrol etmek için kurallara uymamakla suçlanmıştı.

    Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, karara tepki göstererek, "Bu, insan hatası değil, işinizi bilmemek. Arsenal'a geri getirilemeyecek iki puana mal oldu." demişti.

    Brentford beraberliğinin ardından Manchester City'ye de 3-1 yenilen Arsenal, liderliği Pep Guardiola'nın takımına kaptırmıştı.

    15 yıldır Premier Lig hakemi olarak görev yapan Mason, 287 maç yönetti.

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