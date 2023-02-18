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    Dünya Trabzon'u konuşuyor! Basel maçındaki tarihi koreografi dünya basınında

    Trabzonsporlu taraftarların, Basel maçındaki tarihi koreografisi dünya basınından da tam not aldı. İşte dünya basınından yorumlar: "Çok etkileyiciydi. Proteo, Türk halkının kalbini kazandı. Bu koreografi gerçekten etkileyici. Gördüğümüz etkileyici koreografilerden. Türk taraftarlar kurtarıcılarını saygıyla andı. Türkiye, Proteo'yu onurlandırdı. Etkisi çok sürecek''

    Dünya Trabzon’u konuşuyor

    Trabzonsporlu taraftarların, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anıp, yardıma koşan ülkelere teşekkür etmek için hazırladığı özel koreografi, büyük alkış topladı. Taraftarlar, Meksika'dan gelen 150 kişilik ekibin arama kurtarma köpeği Proteo'yu da resmetti. Ölümüyle ülkesini yasa boğan Proteo'nun yer aldığı koreografi, sosyal medya sayfalarında binlerce kez paylaşıldı. Dünya basını da Trabzonspor taraftarının hazırladığı koreografiye hayran kaldı. İşte dünya basınından yorumlar: "Çok etkileyiciydi. Proteo, Türk halkının kalbini kazandı. Bu koreografi gerçekten etkileyici. Gördüğümüz etkileyici koreografilerden. Türk taraftarlar kurtarıcılarını saygıyla andı. Türkiye, Proteo'yu onurlandırdı. Etkisi çok sürecek''



    TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE
    Trabzonspor taraftarının koreografide Adıyaman'da 3 kişinin kurtarılmasını sağlayan ve operasyonda hayatını kaybeden arama kurtarma köpeği Proteo'yu anması Meksika basınında da büyük ses getirdi. Nacion gazetesi, "Türk futbol takımı maç sırasında Proteo'yu saygıyla andı. Teşekkürler Türkiye" yorumunu yaptı.

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    Haberler Spor Dünya Trabzon'u konuşuyor! Basel maçındaki tarihi koreografi dünya basınında
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