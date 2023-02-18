Bu tablo milat olsun! Trabzonspor-Basel maçında tüm renkler birleşti… İleriye dönük umutlar yeşerdi

Ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası futbol dünyası tek yürek oldu. 4 büyükler başta olmak üzere tüm takım taraftarları zorlu günlerde kenetlendi. Kulüpler deprem bölgesine yardım için seferber oldu. Renk ayrımı yapmaksızın herkes ortaklaşa hareket etti. Deprem sonrası ilk karşılaşma UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Trabzonspor- Basel maçıydı. Bu maça Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı geldi. Trabzonspor taraftarı ile bütünleşti. Yıllardır özlemini duyduğumuz tarihi görüntülere şahit olduk. Kulüp başkanları da yan yana Basel maçını izledi. Yazarlarımızın ortak görüşü bu birlik ve beraberliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi... Sosyal medyadaki futbolseverler yaptıkları yorumlarda, "Trabzon'da tarihi bir maç oynandı. İnşallah Türk futbolu için ilerleyen günlerde de aynı görüntülere şahit oluruz. Bu tablo milat olsun... Fenerbahçe taraftarının Trabzon'a gidip formasıyla birlikte maç izlemesi mükemmel olay... Kardeşliğimiz hiçbir zaman bozulmasın" yorumlarını yaptılar.
13 BAŞKAN BİR ARAYA GELDİ
Trabzonspor ile Basel arasında oynanan Konferans Ligi maçını 13 kulüp başkanı izledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de hasılatı depremzedelere bağışlanan maçı tribünden takip etti.
HER DAİM DOSTLUK
Spor birleştirici bir unsur. Yaşadığımız şu kötü günlerde önemli bir mesaj verdik. Bundan sonra da bu görüntülerin verilmesi gerekiyor. Trabzon'da tüm takım taraftarlarının kol kola olması, başkanların yan yana maç izlemesi çok önemliydi. Bundan sonra da aynı görüntülerin verilmesi gerekiyor. Şampiyon sezon sonu alkışlanmalı. (EVREN TURHAN)