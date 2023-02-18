Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bu tablo milat olsun! Trabzonspor-Basel maçında tüm renkler birleşti… İleriye dönük umutlar yeşerdi

    Futbolseverler Avrupa maçında tek yürek olan 4 büyüklerin Süper Lig başladığında da aynı görüntüleri vermesini istiyor. Yazarlarımız da bu birlikteliğin bozulmaması gerektiğini vurguluyor.

    Bu tablo milat olsun

    Ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası futbol dünyası tek yürek oldu. 4 büyükler başta olmak üzere tüm takım taraftarları zorlu günlerde kenetlendi. Kulüpler deprem bölgesine yardım için seferber oldu. Renk ayrımı yapmaksızın herkes ortaklaşa hareket etti. Deprem sonrası ilk karşılaşma UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Trabzonspor- Basel maçıydı. Bu maça Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı geldi. Trabzonspor taraftarı ile bütünleşti. Yıllardır özlemini duyduğumuz tarihi görüntülere şahit olduk. Kulüp başkanları da yan yana Basel maçını izledi. Yazarlarımızın ortak görüşü bu birlik ve beraberliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi... Sosyal medyadaki futbolseverler yaptıkları yorumlarda, "Trabzon'da tarihi bir maç oynandı. İnşallah Türk futbolu için ilerleyen günlerde de aynı görüntülere şahit oluruz. Bu tablo milat olsun... Fenerbahçe taraftarının Trabzon'a gidip formasıyla birlikte maç izlemesi mükemmel olay... Kardeşliğimiz hiçbir zaman bozulmasın" yorumlarını yaptılar.



    13 BAŞKAN BİR ARAYA GELDİ
    Trabzonspor ile Basel arasında oynanan Konferans Ligi maçını 13 kulüp başkanı izledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de hasılatı depremzedelere bağışlanan maçı tribünden takip etti.



    HER DAİM DOSTLUK
    Spor birleştirici bir unsur. Yaşadığımız şu kötü günlerde önemli bir mesaj verdik. Bundan sonra da bu görüntülerin verilmesi gerekiyor. Trabzon'da tüm takım taraftarlarının kol kola olması, başkanların yan yana maç izlemesi çok önemliydi. Bundan sonra da aynı görüntülerin verilmesi gerekiyor. Şampiyon sezon sonu alkışlanmalı. (EVREN TURHAN)



        BU KEZ BAŞARALIM
        Ülkemiz çok büyük acılar yaşadı. Her acı sonrası futbol dünyasında dev bir birliktelik ortaya çıktı. Çünkü Türk milletinin DNA'sında bu var. Ancak acılar hafiflediğinde, yaralar kabuk bağladığında futbolda yeniden cepheler açıldı, kavgalar başladı. Tek dileğimiz bu kez farklı olması. Trabzon'da yaşanan tarihi tablonun bir daha asla bozulmaması. (ONUR ÖZKAN)



        İNŞALLAH DEVAM EDER
        Trabzon'daki görüntüler hepimizi çok duygulandırdı ve mutlu etti. Millet olarak kötü günde bir araya gelmeyi başarıyoruz. Bence bu konuda dünyadaki en duyarlı milletiz. İnşallah bu birliktelik bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam eder. İşin futbol tarafında umarım bunun sadece bir oyun olduğunu yeniden hatırlarız. (İLKER YAĞCIOĞLU)



        BU GÜNÜ UNUTMAYALIM
        Trabzon'da gezerken F.Bahçe formalı bir arkadaş yanıma geldi. "Bugünü öyle özlemişim ki asla unutmayacağım" dedi. Bu cümle bundan sonra hepimizin ne yapmamız gerektiğini çok iyi anlatıyor. Herkes bir olmayı, kardeşçe tribünde maç izlemeyi o kadar özlemiş ki bunu bırakmayalım. Ve güçlendirerek devam edelim. (ULAŞ ÖZDEMİR)

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu tablo milat olsun
        Haberler Spor Bu tablo milat olsun! Trabzonspor-Basel maçında tüm renkler birleşti… İleriye dönük umutlar yeşerdi
            SON DAKİKA