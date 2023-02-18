Bu tablo milat olsun! Trabzonspor-Basel maçında tüm renkler birleşti… İleriye dönük umutlar yeşerdi

Ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası futbol dünyası tek yürek oldu. 4 büyükler başta olmak üzere tüm takım taraftarları zorlu günlerde kenetlendi. Kulüpler deprem bölgesine yardım için seferber oldu. Renk ayrımı yapmaksızın herkes ortaklaşa hareket etti. Deprem sonrası ilk karşılaşma UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Trabzonspor- Basel maçıydı. Bu maça Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı geldi. Trabzonspor taraftarı ile bütünleşti. Yıllardır özlemini duyduğumuz tarihi görüntülere şahit olduk. Kulüp başkanları da yan yana Basel maçını izledi. Yazarlarımızın ortak görüşü bu birlik ve beraberliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi... Sosyal medyadaki futbolseverler yaptıkları yorumlarda, "Trabzon'da tarihi bir maç oynandı. İnşallah Türk futbolu için ilerleyen günlerde de aynı görüntülere şahit oluruz. Bu tablo milat olsun... Fenerbahçe taraftarının Trabzon'a gidip formasıyla birlikte maç izlemesi mükemmel olay... Kardeşliğimiz hiçbir zaman bozulmasın" yorumlarını yaptılar.