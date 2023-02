Beşiktaş, Gaziantep FK’nın Rumen yıldızı Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman; sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



UEFA'YA 'SERBESTLİK' TALEBİ

TFF yetkilileri UEFA'nın Nyon'daki merkezini ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye'deki transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması talebi iletildi. Ligden çekilen takımların oyuncularına sınırsız transfer izni verilmesi gündeme getirildi.



HER MAÇTA TÜRKİYE İÇİN SAYGI DURUŞU

UEFA organizansyonlarında deprem felaketi için saygı duruşları devam ediyor. Önceki akşam Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Barcelona ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde deprem felaketini anmak için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Barcelona kulübü, bu anı sosyal medyadan paylaştı ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı andı.



FIFA'DAN 1 MİLYON DOLAR

FIFA, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için yardım yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, iki ülkede 42 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ve 1 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanacağı kaydedildi.



RİZESPOR HALİL VE MARY'İ RENKLERİNE BAĞLADI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'da forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Japonya Ligi takımlarından Avispa Fukuoka'dan 30 yaşındaki Kamerunlu santrfor John Mary'i de 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor, transferlerini resmi sitesinden duyurdu.



ADIMLAR DAYANIŞMA İÇİN ATILACAK

Uluslararası Runtalya Maratonu, bu yıl Maraton, Yarı maraton, 10 km ve 10 km takım mesafelerine 2 km'lik "1 ADIM 1 HAYAT" koşusunu da ekliyor. Bu anlamlı projeye AFAD'a veya yardım projeleri yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış yapan 7'den 70'e her vatandaşımız katılabilecek. İlk bağış 1 milyon TL ile organizasyon komitesinden geldi.



PAŞA'DAN MALSA VE GÖKHAN HAMLESİ

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İspanya'nın Real Valladolid takımından 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Mickael Malsa ve Gençlerbirliği'nden 24 yaşındaki stoper Gökhan Gül'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



FİGUEİREDO RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE

Spor Toto Süper Lig'de sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep FK'nın oyuncusu Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Başakşehir'in 26 yaşındaki Brezilyalı forvetle 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Gaziantep FK da oyuncusu ile ilgili sosyal medyadan teşekkür mesajı yayınladı.



2 YILDIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'da dün yapılan idmana tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Edin Visca katılmadı. Her iki oyuncunun da günde çift seans tedavi gördüğü belirtildi. Visca bu sezon 2. kez ağır bir sakatlık geçirmişti.



MARKOVİC'Li TRABZON ARA VERMEDİ

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı. İdmana yeni transfer Lazar Markovic de katıldı. Antrenmanda play-off turu ilk maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.



DAVALA FORMASINI SATIYOR

Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Davala, UEFA finalinde giydiği formayı açık artırmaya çıkardı. Forma satışından elde edilecek gelir eğitim görecek çocuklar için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanacak.



ARSENAL'DEN 2 TIR YARDIM

Premier Lig takımlarından Arsenal, deprem bölgesine bin 500 adet profesyonel uyku tulumu, profesyonel kışlık giysi ile montlar ve çadırlar olmak üzere toplam 2 tır yardım malzemesi gönderme kararı aldı



BEŞİKTAŞ-ANTALYA MAÇI 26 ŞUBAT'TA

Taksim'deki bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş- Antalyaspor erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü oynanacak. Depremdan dolayı ertelenen Giresunspor- Kayserispor ve Fenerbahçe- Konyaspor maçları 25 Şubat Cumartesi günü, Ümraniyespor- Adana Demirspor maçı ise 26 Şubat Pazar günü oynanacak.



EN ACI GOL

Atsu, forma bulamadığı için dertliydi! Ayrılmak istedi. Bileti cebindeydi! Ama Volkan Demirel, Kasımpaşa maçında ona şans verdi. Ve yıldız oyuncu, son dakikada galibiyeti getirdi. Bunun üzerine gitmekten vazgeçti. Adekugbe'nin evinde eğlendi. Depremden 20 dakika önce kalkıp evine döneceğini söyledi. Bir daha da kendisinden haber gelmedi!

