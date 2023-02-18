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    Beşiktaş, Gaziantep FK’nın Rumen yıldızı Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı

    Siyah-Beyazlılar, Gaziantep FK’nın Rumen yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Maxim imzayı attı

    Kış transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları katan Beşiktaş, son olarak Gaziantep FK'nın Rumen orta sahası Maxim'i transfer etti. Kara Kartal, Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Beşiktaş resmi sitesinden, "Kulübümüz, hem transfer çalışmaları kapsamında hem de ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ya maddi destek sağlamak amacıyla profesyonel futbolcu Alexandru Maxim ile 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır" açıklaması yaptı.



    TFF 3 HAFTALIK FİKSTÜRÜ AÇIKLADI
    Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 3 haftalık fikstürü açıkladı. Ligde 24. hafta karşılaşmaları 3 Mart Cuma günü Alanyaspor ile Medipol Başakşehir arasında saat 20.00'de oynanacak maçla birlikte başlayacak. 4 Mart Cumartesi saat 16.00'da Trabzonspor evinde Ümraniyespor'u konuk edecek. Aynı gün saat 19.00'da Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, 5 Mart Pazar günü saat 19.00'da Ankaragücü'nü ağırlayacak. Öte yandan, Galatasaray ise deprem felaketinin ardından ligden çekilen Gaziantep FK ile karşılaşacağı haftayı maç yapmadan geçirmiş olacak.



    SALİH UÇAN'DAN ANLAMLI HAREKET
    Kartal'ın milli futbolcusu Salih Uçan, deprem felaketinden yaralı olarak kurtulan Beşiktaş taraftarı Ömer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Siyah-Beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Salih Uçan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ömer'e imzalı Beşiktaş formasıyla futbol topu hediye etti" ifadelerine yer verildi.



        PAULO DYBALA HEYECANI
        Ara transfer döneminde Sassuolo'dan Kaan Ayhan, Roma'dan Nicolo Zaniolo ve son olarak da Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi transfer eden Galatasaray'ın Roma'da forma giyen Arjantinli yıdız oyuncu Paulo Dybala'yı renklerine bağlamak için harekete geçtiği gündeme geldi. Futbolcuyla ilgili kararını veren Roma, İtalyan kulüpleri için 20 milyon euro, İtalya dışındaki kulüpler için ise 12 milyon euro tutarında bir bedel belirledi.



        SERBEST KALMA MADDESİ
        Ayrıca Serie A devinin, 29 yaşındaki Arjantinli oyuncunun maaşını 6 milyon euro gibi bir seviyeye yükseltmesi halinde serbest kalma maddesinin de iptal olabileceği duyuruldu. Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray'a gelmeden önce takibe alan teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Tangocu'yu da sosyal medyadan takip ederek taraftarlar arasında heyecan yarattı. Sosyal medyada taraftarlar, "Yeni transferimiz yolda" yorumu yaptı. Daha önce bir başka İtalyan devi Juventus'ta da oynayan Paulo Dybala bu sezon Roma formasıyla 22 maçta 11 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.



        G.SARAY'DAN DEPREMZEDELER İÇİN 2 MAÇ
        Galatasaray, deprem felaketi sebebiyle lige verilen arada hazırlık maçları yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, 20-26
        Şubat arasında Antalya'da kamp yapacak. Cimbom, Antalya kampında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği ile karşılaşacak.



            İSMAİL ÇİPE'NİN YENİ ADRESİ BOLUSPOR
            Galatasaray'da gelecek planları arasında yer almayan kaleci İsmail Çipe, 1. Lig ekibi Boluspor ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. 2010'dan bu yana Cimbom'da U16'dan başlayarak her kademede görev alan Çipe, yediği hatalı goller nedeniyle sıkça eleştirilmişti.



            120 MİLYONA GELDİ KASIMPAŞA'YA GİDİYOR
            Galatasaray'da sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Yusuf Demir, performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. 19 yaşındaki futbolcunun, teknik direktörlüğünü Selçuk İnan'ın yaptığı Kasımpaşa'ya 6 aylığına kiralanması kararı alındı. Bu sezon Galatasaray'da 5'i lig, 1'i kupa maçı olmak üzere sadece 6 maçta forma giyen Yusuf Demir, 11 karşılaşmada farklı sakatlıkları nedeniyle kadroya giremedi. Yusuf Demir, 3 maçta ise kulübede olmasına rağmen maçlarda şans bulamadı. Oyuncu Kasımpaşa'da daha fazla şans bulma fırsatını yakalamış olacak.

            İNAN PARLATACAK
            Yabancı statüsünde yer aldığı için Galatasaray'da sınıra da takılan futbolcunun Kasımpaşa'da Selçuk İnan'ın da desteğiyle yeniden parlaması bekleniyor. Yusuf Demir, daha önce Barcelona'da 9 maçta forma giydi ve skor üretemedi.



            KENDİMİ GALATASARAY'A ADAYACAĞIM
            Galatasaray'ın deprem faciası sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe hedefleri hakkında açıklamalar yaptı. Kulüp televizyonuna konuşan Adekugbe iddialı açıklamalara imza attı. Sarı-Kırmızılı taraftarlara destekleri için teşekkür eden Adekugbe, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Takıma uyum sağlayarak, şampiyonluk için yardım etmek istiyorum. Takıma kendimi adayıp maksimum performans göstereceğim" diye konuştu.



                ÜMİT MİLLİ TAKIM ARDA TURAN'A EMANET
                Futbolculuk döneminde Barcelona ve Atletico Madrid gibi üst düzey takımlarda oynayan ve kariyerini Galatasaray'da tamamlayan Arda Turan, futbola teknik direktör olarak hizmet verecek. Gelecekte Türkiye'nin önde gelen teknik adamlarından biri olmak istediğini daha önce dile getiren Arda Turan, Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek.

                MİDTSJÖ BİZİM LİSTEMİZDE BULUNMUYOR
                Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu için, "Hiç transfer gündemimize gelmedi" açıklamasını yaptı.



                18'LİK 2 GAMBİYALI'DAN RESMİ İMZA
                Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Lacivertliler Gambiya'da "geleceğin oyuncuları" olarak gösterilen 6 futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti. Fenerbahçe, 6 Gambiyalı futbolcuyu 13 Şubat Pazar günü Türkiye'ye getirdi ve bu hafta deneme antrenmanı gerçekleştirdi. Gelen bilgilere göre Sarı-Lacivertliler 2005 doğumlu iki oyuncu Cherno Alagie Jobe ve Cherno Saho ile sözleşme imzaladı. Bu iki oyuncunun da tecrübe kazanmaları için kiralanmalarının söz konusu olduğu ifade edildi.



                HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
                Fenerbahçe hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman; sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

                UEFA'YA 'SERBESTLİK' TALEBİ
                TFF yetkilileri UEFA'nın Nyon'daki merkezini ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye'deki transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması talebi iletildi. Ligden çekilen takımların oyuncularına sınırsız transfer izni verilmesi gündeme getirildi.

                HER MAÇTA TÜRKİYE İÇİN SAYGI DURUŞU
                UEFA organizansyonlarında deprem felaketi için saygı duruşları devam ediyor. Önceki akşam Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Barcelona ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde deprem felaketini anmak için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Barcelona kulübü, bu anı sosyal medyadan paylaştı ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı andı.

                FIFA'DAN 1 MİLYON DOLAR
                FIFA, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için yardım yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, iki ülkede 42 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ve 1 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanacağı kaydedildi.

                RİZESPOR HALİL VE MARY'İ RENKLERİNE BAĞLADI
                Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'da forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Japonya Ligi takımlarından Avispa Fukuoka'dan 30 yaşındaki Kamerunlu santrfor John Mary'i de 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor, transferlerini resmi sitesinden duyurdu.

                ADIMLAR DAYANIŞMA İÇİN ATILACAK
                Uluslararası Runtalya Maratonu, bu yıl Maraton, Yarı maraton, 10 km ve 10 km takım mesafelerine 2 km'lik "1 ADIM 1 HAYAT" koşusunu da ekliyor. Bu anlamlı projeye AFAD'a veya yardım projeleri yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış yapan 7'den 70'e her vatandaşımız katılabilecek. İlk bağış 1 milyon TL ile organizasyon komitesinden geldi.

                PAŞA'DAN MALSA VE GÖKHAN HAMLESİ
                Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İspanya'nın Real Valladolid takımından 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Mickael Malsa ve Gençlerbirliği'nden 24 yaşındaki stoper Gökhan Gül'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

                FİGUEİREDO RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE
                Spor Toto Süper Lig'de sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep FK'nın oyuncusu Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Başakşehir'in 26 yaşındaki Brezilyalı forvetle 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Gaziantep FK da oyuncusu ile ilgili sosyal medyadan teşekkür mesajı yayınladı.

                2 YILDIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
                Trabzonspor'da dün yapılan idmana tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Edin Visca katılmadı. Her iki oyuncunun da günde çift seans tedavi gördüğü belirtildi. Visca bu sezon 2. kez ağır bir sakatlık geçirmişti.

                MARKOVİC'Li TRABZON ARA VERMEDİ
                Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı. İdmana yeni transfer Lazar Markovic de katıldı. Antrenmanda play-off turu ilk maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

                DAVALA FORMASINI SATIYOR
                Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Davala, UEFA finalinde giydiği formayı açık artırmaya çıkardı. Forma satışından elde edilecek gelir eğitim görecek çocuklar için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanacak.

                ARSENAL'DEN 2 TIR YARDIM
                Premier Lig takımlarından Arsenal, deprem bölgesine bin 500 adet profesyonel uyku tulumu, profesyonel kışlık giysi ile montlar ve çadırlar olmak üzere toplam 2 tır yardım malzemesi gönderme kararı aldı

                BEŞİKTAŞ-ANTALYA MAÇI 26 ŞUBAT'TA
                Taksim'deki bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş- Antalyaspor erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü oynanacak. Depremdan dolayı ertelenen Giresunspor- Kayserispor ve Fenerbahçe- Konyaspor maçları 25 Şubat Cumartesi günü, Ümraniyespor- Adana Demirspor maçı ise 26 Şubat Pazar günü oynanacak.

                EN ACI GOL
                Atsu, forma bulamadığı için dertliydi! Ayrılmak istedi. Bileti cebindeydi! Ama Volkan Demirel, Kasımpaşa maçında ona şans verdi. Ve yıldız oyuncu, son dakikada galibiyeti getirdi. Bunun üzerine gitmekten vazgeçti. Adekugbe'nin evinde eğlendi. Depremden 20 dakika önce kalkıp evine döneceğini söyledi. Bir daha da kendisinden haber gelmedi!

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                Bu tablo milat olsun
                Haberler Spor Beşiktaş, Gaziantep FK’nın Rumen yıldızı Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı
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