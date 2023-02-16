Taraftarlardan alkışlanacak hareket! O dakikaya kadar...

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile karşılaşıyor. Maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada tribünler doldu.

Taraftarlar, sabah saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketine dikkat çekmek için maçın 4. dakika 17. saniyesine kadar sessiz kaldılar.

Ardından 'Türkiye üşüme, Trabzon seninle!' sloganı atıldı.

OYUNCAK GETİRİLDİ!



Trabzonspor taraftarı maça gelirken yanlarında oyuncak da getirdi. Stat girişinde toplanan oyuncaklar depremden zarar gören çocuklara götürülecek.





TRİBÜNLER SİYAHA BÜRÜNDÜ!



Basel karşısına siyah forma ile çıkan Trabzonspor, taraftarların da maça siyah forma ile gelmesini istemişti. Bunun üzerine taraftarlar siyah formalarıyla tribündeki yerlerini aldı.





