Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.02.2023 20:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2023 21:14
    ABONE OL

    Trabzonspor Basel karşılaşmasında taraftarlardan depremzedelere müthiş destek!

    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile karşılaşıyor. Maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada tribünler doldu. Taraftarlar Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketini de unutmadı. İşte yapılan o hareket ve sonrasında atılan slogan...

    Taraftarlardan alkışlanacak hareket! O dakikaya kadar...

    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile karşılaşıyor. Maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada tribünler doldu.

    Taraftarlar, sabah saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketine dikkat çekmek için maçın 4. dakika 17. saniyesine kadar sessiz kaldılar.

    Ardından 'Türkiye üşüme, Trabzon seninle!' sloganı atıldı.

    OYUNCAK GETİRİLDİ!

    Trabzonspor taraftarı maça gelirken yanlarında oyuncak da getirdi. Stat girişinde toplanan oyuncaklar depremden zarar gören çocuklara götürülecek.



    TRİBÜNLER SİYAHA BÜRÜNDÜ!

    Basel karşısına siyah forma ile çıkan Trabzonspor, taraftarların da maça siyah forma ile gelmesini istemişti. Bunun üzerine taraftarlar siyah formalarıyla tribündeki yerlerini aldı.



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi
    Haberler Spor Trabzonspor Basel karşılaşmasında taraftarlardan depremzedelere müthiş destek!
        SON DAKİKA