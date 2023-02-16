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    • Spor
    • 16.02.2023 10:57
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    • 16.02.2023 11:04
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    İşte Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe'nin bilinmeyen yönleri! Babası hem berber hem de papaz

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, devre arası transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak büyük bomba patlattı. Transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, depremden etkilenen Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe transferini de bitirdi. Takvim.com.tr Kanadalı futbolcunun bilinmeyen yönlerini araştırdı.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    İşte yeni transferin bilinmeyen yönleri

    Galatasaray'ın, Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe'nin bilinmeyen yönlerini araştırdık. Kanada Milli Takımı'nda forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun doğduğu şehir de kökeni de ilgi çekiyor. Sam Adekugbe'nin babasının işi, ayrıca Milan'dan hangi ünlü futbolcuyla aynı kökene sahip olduğu haberimizin detayları arasında yer alıyor...

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem sonrası Süper Lig kulübü Hatayspor çok büyük yara aldı. Bordo-beyazlılar, bu sezon ligin geri kalanına devam edemeyeceğini açıklayınca Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK ile birlikte Hatayspor'a bu sezon beyaz sezon uygulanacağını ve küme düşmeyeceklerini duyurdu. TFF ayrıca, bu iki takımdan transfer edilecek bir yabancı futbolcunun, yeni takımında sahada 9. yabancı olarak yer alabileceğini ve bunun yabancı sınırına dahil edilmeyeceği kararını verdi. Bunun üzerine harekete geçen birçok takım arasında yer alan Galatasaray da Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

    ÇOK FARKLI ÜLKELERDE TOP KOŞTURDU
    Futbola Kanada'da Whitecaps takımında başlayan Sam Adekugbe, 2013 yılında ABD'nin Vancouver ekibine transfer oldu. 2016 yılında ise İngiltere'nin Brighton takımına kiralanan Adekugbe, bir yıl da İsveç'in Göteborg takımında kiralık olarak forma giydi. Ocak 2018'de Norveç'in Valerenga takımına 250 bin Euro karşılığında transfer olan sol bek oyuncusu, Ağustos 2021'de ise 400 bin Euro'ya Hatayspor'a gönderildi. Sam Adekugbe, 8 yılda 6 farklı ülke ve 6 farklı takımda top koşturdu...

        İNGİLTERE'DE DOĞDU ASLEN NİJERYALI!
        16 Ocak 1995 yılında dünyaya İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya gelen Sam, 9 Eylül 2015 senesinde Kanada A Milli Takım formasını sırtına geçirdi. Sam Adekugbe aslen ise Nijeryalı... Kanada Milli Takımı'nda 36 maçta forma giyen ve 1 kez fileleri havalandıran Sam Adekugbe'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...

        BABASI HEM BERBER HEM DE PAPAZ
        Sam Adekugbe'nin babası olan Ben Adekugbe, Nijerya'da yaşıyor ve berberlik yapıyor. Ben Adekugbe aynı zamanda bir kilisede papazlık görevini de üstleniyor.

        MİLAN'DA FORMA GİYEN TOMORİ İLE AKRABA
        Sam Adekugbe hakkında ortaya çıkan bir başka ilginç bilgi ise, İtalyan devi Milan'da forma giyen Fikayo Tomori ile akraba olması... 25 yaşındaki Tomori, Kanada'da doğmasına rağmen İngiltere A Milli Takım formasını terletiyor. Aslen Nijeryalı olan Tomori ile Adekugbe'nin aynı soydan geldiği ifade ediliyor.

            "FİLM GİBİYDİ" AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI
            Depremden ciddi şekilde zarar gören Sam Adekugbe, yaşadığı olaydan sonra şu açıklamalarda bulunmuştu: Evimin etrafındaki hasara tanık olduktan sonra, yol boyunca yıkımı görerek antrenman sahasına kadar 20 dakika yürüdüm. Film gibiydi; yıkılan binalar, yangınlar, bağıran ve ağlayan insanlar, enkazları eşeleyen insanlar. Hiç ummadığınız şeyler. Yollar ayrıldı, köprüler yıkıldı. Bu sadece akıl almaz bir şeydi.

            *Sam Adekugbe'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

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            Haberler Spor İşte Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe'nin bilinmeyen yönleri! Babası hem berber hem de papaz
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