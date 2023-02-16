İşte Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe'nin bilinmeyen yönleri! Babası hem berber hem de papaz

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem sonrası Süper Lig kulübü Hatayspor çok büyük yara aldı. Bordo-beyazlılar, bu sezon ligin geri kalanına devam edemeyeceğini açıklayınca Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK ile birlikte Hatayspor'a bu sezon beyaz sezon uygulanacağını ve küme düşmeyeceklerini duyurdu. TFF ayrıca, bu iki takımdan transfer edilecek bir yabancı futbolcunun, yeni takımında sahada 9. yabancı olarak yer alabileceğini ve bunun yabancı sınırına dahil edilmeyeceği kararını verdi. Bunun üzerine harekete geçen birçok takım arasında yer alan Galatasaray da Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.