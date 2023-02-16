İşte Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe'nin bilinmeyen yönleri! Babası hem berber hem de papaz

Galatasaray'ın, Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe'nin bilinmeyen yönlerini araştırdık. Kanada Milli Takımı'nda forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun doğduğu şehir de kökeni de ilgi çekiyor. Sam Adekugbe'nin babasının işi, ayrıca Milan'dan hangi ünlü futbolcuyla aynı kökene sahip olduğu haberimizin detayları arasında yer alıyor...
Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem sonrası Süper Lig kulübü Hatayspor çok büyük yara aldı. Bordo-beyazlılar, bu sezon ligin geri kalanına devam edemeyeceğini açıklayınca Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK ile birlikte Hatayspor'a bu sezon beyaz sezon uygulanacağını ve küme düşmeyeceklerini duyurdu. TFF ayrıca, bu iki takımdan transfer edilecek bir yabancı futbolcunun, yeni takımında sahada 9. yabancı olarak yer alabileceğini ve bunun yabancı sınırına dahil edilmeyeceği kararını verdi. Bunun üzerine harekete geçen birçok takım arasında yer alan Galatasaray da Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.
ÇOK FARKLI ÜLKELERDE TOP KOŞTURDU
Futbola Kanada'da Whitecaps takımında başlayan Sam Adekugbe, 2013 yılında ABD'nin Vancouver ekibine transfer oldu. 2016 yılında ise İngiltere'nin Brighton takımına kiralanan Adekugbe, bir yıl da İsveç'in Göteborg takımında kiralık olarak forma giydi. Ocak 2018'de Norveç'in Valerenga takımına 250 bin Euro karşılığında transfer olan sol bek oyuncusu, Ağustos 2021'de ise 400 bin Euro'ya Hatayspor'a gönderildi. Sam Adekugbe, 8 yılda 6 farklı ülke ve 6 farklı takımda top koşturdu...