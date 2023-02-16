Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Helal sana Mete Gazoz

    Mete Gazoz, altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kullandığı oku açık artırmaya çıkardığını ve buradan gelecek parayı depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

    Helal sana Mete Gazoz

    Milli gururumuz okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kullandığı oku açık artırmaya çıkardı. Milli sporcumuz, buradan gelecek geliri 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklarının eğitiminde kullanılması için bağışlayacağını bildirdi.

    GÜNCEL TEKLİF 80 BİN TL
    Gazoz,     sosyal medyadan, "Ben de şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığım okumu bağışladım" dedi. Milli okçu, şu anki en güncel teklifin 80 bin TL olduğunu da sözlerine ekledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi
    Haberler Spor Helal sana Mete Gazoz
        SON DAKİKA