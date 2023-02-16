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    Galatasaray'dan Volkan Demirel'e alkış

    Galatasaray'ın Şubat ayı Divan Kurulu, Nef Stadı'nda yapıldı. Toplantıda, deprem sonrası yardım çağrısı ile adeta Hatay'ın sesi olan teknik direktör Volkan Demirel'e de yer verildi.

    Galatasaray’dan Volkan Demirel’e alkış

    Galatasaray'ın Şubat ayı Divan Kurulu, Nef Stadı'nda yapıldı. Toplantıda, deprem sonrası yardım çağrısı ile adeta Hatay'ın sesi olan teknik direktör Volkan Demirel'e de yer verildi.

    Toplantıda Volkan Demirel'in adı okunurken üyeler alkışladı. Ayrıca Divan Kurulu üyelerinden Can Çobanoğlu, "Volkan Demirel kardeşim ilk uyarı fişeğini attı. Onu gözlerinden öpüyorum. Bana takımı hiç önemli değil. Yüreğinde hissettiği ay-yıldız ve bayrak sevgisi, bulunduğu yere hizmet etme sevgisi önemli. Volkan Demirel ve ailesine teşekkür ediyorum. Formamızı giyen Gökhan Zan'ın da çığlıkları vardı. Bu kardeşlerim ön ayak oldular" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Galatasaray'dan Volkan Demirel'e alkış
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