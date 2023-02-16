Abdullah Avcı: Türkiye’nin takımı olduk!

UEFA Konsferans Ligi play-off turu ilk mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, Basel'i Larsen'in golüyle 1-0 mağlup etti. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Bütün ülkenin manevi desteğini hissettik. Herkesin takımı Trabzonspor oldu. Bütün kulüplere teşekkür ediyorum. Futbolun iyileştirici ve bütünleştirici yönünü bugün bir daha gördük. Bir tebessüm yaşatabildiysek ne mutlu. Bu dostluk, bu tatlı rekabet, saygının içinde olduğu sürece gelişerek devam edecektir." ifadelerini kullandı.