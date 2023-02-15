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    • Spor
    • 15.02.2023 09:11
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    • 15.02.2023 09:11
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    Şampiyonlar Ligi'nde 'Yanınızdayız' mesajı!

    Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Bayern Münih ile  Milan-Tottenham maçları öncesi Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi için saygı duruşunda bulunuldu. Futbolcuların sahaya çıkışı esnasında ve saygı duruşunda Türkçe ve Arapça ‘Yanınızdayız’ pankartı açıldı. Tribünlerde ise Türkiye ve Suriye bayrağı açılarak destek verildi.

    Şampiyonlar Ligi’nde ’Yanınızdayız’ mesajı!

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu bu akşam oynanan iki maç ile başladı. Paris Saint Germain sahasında Bayern Münih'i konuk ederken, Milan ise Tottenham'ı ağırladı.

    TÜRKÇE VE ARAPÇA 'YANINIZDAYIZ' PANKARTI

    Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Bayern Münih ile Milan-Tottenham maçları öncesi Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi için saygı duruşunda bulunuldu. Futbolcuların sahaya çıkışı esnasında ve saygı duruşunda Türkçe ve Arapça 'Yanınızdayız' pankartı açıldı. Tribünlerde ise Türkiye ve Suriye bayrağı açılarak destek verildi.

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    Haberler Spor Şampiyonlar Ligi'nde 'Yanınızdayız' mesajı!
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