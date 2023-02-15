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    • 15.02.2023 08:58
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    • 15.02.2023 09:03
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    PSG Bayern Münih: 0-1 | MAÇ SONUCU

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti. Alman ekibi, Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 öne geçerken, bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi. Maçın rövanşı 8 Mart'ta oynanacak.

    PSG’ye Bayern şoku!

    Avrupa'nın kulüpler bazında en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bu akşam oynanan 2 maçla başladı.

    Gecenin ilk maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Parc des Princes Stadyumu'nda Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

    53. dakikada Alman ekibi, Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 öne geçerken, bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi.

    Bayern Münih'te Pavard, uzatma dakikalarında ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



    Maçın rövanşı 8 Mart'ta oynanacak.





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