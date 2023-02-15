PSG’ye Bayern şoku!

Avrupa'nın kulüpler bazında en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bu akşam oynanan 2 maçla başladı.
Gecenin ilk maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Parc des Princes Stadyumu'nda Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
53. dakikada Alman ekibi, Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 öne geçerken, bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi.
Bayern Münih'te Pavard, uzatma dakikalarında ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Maçın rövanşı 8 Mart'ta oynanacak.