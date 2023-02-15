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    • Spor
    • 15.02.2023 09:52
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    • 15.02.2023 09:52
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    Galatasaray'ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

    Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, sezon başı ve devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Son olarak Roma'nın yıldızı Zaniolo'yu renklerine katan Aslan, bir ismin daha peşine düştü ancak istemediği bir yanıt aldı. İşte detaylar...

    Galatasaray’ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

    Ara transfer döneminde şu ana kadar iki flaş takviye yapan Galatasaray'dan flaş bir hamle daha geldi.
    Galatasaray’ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

    Sarı-Kırmızılılar ilk olarak kadrosunu Kaan Ayhan ile güçlendirmişti. Cimbom, milli futbolcuyu Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
    Galatasaray’ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

    KAP'a gönderilen yazıda, "Kaan Ayhan ve Kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir" denilmişti.

        Galatasaray’ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

        ZANIOLO 4.5 YILLIK İMZAYI ATTI

        Ardından Galatasaray büyük bir transfer bombası patlattı. Sarı-Kırmızılılar, Roma formasını giyen dünyaca ünlü yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
        Galatasaray’ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

        Yapılan açıklamada, "Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l.ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir" ifadesi kullanıldı.
        Galatasaray’ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

        Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a bir de kötü haber geldi.
            Galatasaray’ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

            Rus basınından aktarılan bilgiye göre; sarı kırmızılı takım, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için teklifte bulundu.
            Galatasaray’ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

            PAZARLIK YAPMAK İSTEMEDİ

            Dinamo Moskova ekibi bu görüşmeyi kabul etse de genç oyuncu Galatasaray'a transfer olmak istemediği için pazarlık masasına oturmadı.
            Galatasaray’ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

            Tecrübeli oyuncu bu sezon Moskova ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.
                Galatasaray’ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

                CHELSEA DE İLGİLENDİ

                Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki oyuncu ile Chelsea'nin de ilgilendiği ifade edildi. Sporx'in haberine göre 15 milyonluk teklife rağmen kulübüyle anlaşma sağlanamadığı da aktarıldı.
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