Galatasaray’ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

Yapılan açıklamada, "Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l.ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir" ifadesi kullanıldı.