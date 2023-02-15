Galatasaray’ın teklifine ret! Masaya bile oturmadı

Ara transfer döneminde şu ana kadar iki flaş takviye yapan Galatasaray'dan flaş bir hamle daha geldi.
Sarı-Kırmızılılar ilk olarak kadrosunu Kaan Ayhan ile güçlendirmişti. Cimbom, milli futbolcuyu Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
KAP'a gönderilen yazıda, "Kaan Ayhan ve Kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir" denilmişti.