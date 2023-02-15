Beşiktaş'ta Josef'in ardından bir ayrılık daha! N'Koudou'nun sözleşmesi feshediliyor

Ligde şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş tamamen transfere odaklanmış durumda. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde büyük bir değişime start veren Siyah-Beyazlılar şu ana kadar 4 ismi renklerine bağladı. Yönetim ilk olarak eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Wout Weghorst'un sürpriz ayrılığı sonrası forvet arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu yıldızı renklerine bağladı.



Kartal'ın ikinci transfer hamlesi Amir Hadziahmetovic oldu. Uzun süredir Konyaspor formasını giyen ve ligimizen en önemli orta alan oyuncuları arasında yer alan Boşnak yıldız, Beşiktaş kadrosuna dahil oldu.



Yönetim ardından Kayserispor ve Milli Takımımız'ın formasını giyen Onur Bulut'u transfer etti. Son iki sezonda büyük bir çıkış yakalayan tecrübeli sağ bekin ismi Fenerbahçe ile de anılıyordu. Onur Bulut özellikle teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği bir isimdi.



Savunma bölgesine de takviye yapmak isteyen Beşiktaş aradığı ismi İtalya'da buldu. Siyah-Beyazlılar, Sampdoria formasını giyen Omar Colley'i kadrosuna katarak defans hattını güçlendirdi.



Kartal bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Yönetim, deprem faciası nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızı Alexandru Maxim'le anlaşmaya vardı. Rumen 10 numara sezonun geri kalan kısmında kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı terletecek.

JOSEF ÇİN YOLCUSU



Beşiktaş yönetimi transferin dışında kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak için de önemli bir mesai harcıyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle beklentilerin çok altında kalan Josef de Souza ile yolların ayrılması an meselesi. Yönetimin, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesi bekleniyor. Josef'in ardından Çin kulübü Beijing Gouan'a transfer olacağı konuşuluyor.



Josef'in ardından Atiba ile de yolların ayrılması gündemde. Yönetim, Kanadalı emektar futbolcu ile sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor. Kısa süre içinde resmi açıklama yapılabileceği belirtiliyor.

N'KOUDOU'NUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR!



Siyah-Beyazlılar'da bugün kulislere bomba bir iddia düştü. Şenol Güneş'in performansından memnun olmadığı isimlerden biri olan Kevin N'Koudou'nun gönderileceği konuşuluyor. İddialara göre yönetim, Kamerunlu futbolcunun menajeriyle sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou'nun Adana Demirspor'a transfer olabileceği konuşuluyor.