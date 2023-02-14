PSG - Bayern Münih| UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Bayern Münih maçı izle, bedava kesintisiz, şifresiz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih bu akşam Parc des Princes Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadeleye az bir süre kala taraftarlar 'PSG - Bayern Münih maçı canlı, bedava kesintisiz, şifresiz nasıl izlenir?' sorusuna yanıt arıyor. Peki 14 Şubat 2023 PSG - Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
14 ŞUBAT PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
PSG - Bayern Münih maçı 14 Şubat Salı (bu akşam) saatler 23:00'ı gösterdiğinde Exxen'den yayınlanmaya başlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Messi, Neymar
Bayern Münih: Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting