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    • Spor
    • 14.02.2023 12:12
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    • 14.02.2023 12:12
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    ÖZEL HABER | Beşiktaş'a 2. Quaresma! İşte yapılan teklif

    Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'de 8 Şubat'ta sona erecek olan transfer sezonu, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 10 gün uzatıldı. Süper Lig'in dev kulüpleri de transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kış transfer sezonunun hareketli takımlarından Beşiktaş, yıldız oyuncuları bir bir kadrosuna katıyor. Siyah-Beyazlılar'ın yeni hedefi ise Quaresma… Ama bu bildiğimiz Quaresma değil… İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    ÖZEL HABER | Beşiktaş’a 2. Quaresma! İşte yapılan teklif

    Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Manchester United ile anlaşınca devre arasında Vincent Abobukar'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş, Kamerunlu yıldız golcü ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Aboubakar'ın sezon sonuna kadar 1 milyon 500 bin euro, diğer sezonlar için 2 milyon 500 bin euro alacağı kaydedildi. 30 yaşındaki yıldız, Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiriyor.

    ÖZEL HABER | Beşiktaş’a 2. Quaresma! İşte yapılan teklif

    HADZIAHMETOVIC İLE ORTAYI GÜÇLENDİRDİ

    Siyah-Beyazlılar sonrasında Konyaspor'dan Boşnak orta saha Amir Hadziahmetovic'i renklerine kattı. Beşiktaş, başarılı orta saha ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'e adım attığı günden itibaren performansıyla dikkatleri çeken Bosnalı oyuncu, Avrupa'dan da talipleri olmasına rağmen Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. 25 yaşındaki futbolcu Sivasspor maçında 90 dakika sahada kaldı.
    ÖZEL HABER | Beşiktaş’a 2. Quaresma! İşte yapılan teklif

    ONUR BULUT SESSİZ SEDASIZ GELDİ

    Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Kayserispor'un başarılı sağ beki Onur Bulut'u da kadrosuna katmayı başardı. Valentin Rosier'in bu sezon inişli-çıkışlı bir garfik sergilemesi nedeniyle harekete geçen Siyah-beyazlı Yönetim, başarılı oyuncuya imzayı attırdı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu son dönemde gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım formasını giymişti.
        ÖZEL HABER | Beşiktaş’a 2. Quaresma! İşte yapılan teklif

        STOPERE GAMBİYALI TANK!

        Beşiktaş'ın son transferi ise Omar Colley oldu. Siyah-Beyazlı kulüp, bu sezon büyük sıkıntılar çektiği stoper hattına önemli bir takviye yaptı. Kara Kartal, İtalya'nın Sampdoria takımında forma giyen Gambiyalı stoper Omar Colley ile anlaştı. 30 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Gambiya Milli Takım formasını 41 kez giyen Colley, 2018 yılından beri İtalyan ekibi Sampdoria'da forma giyiyordu.
        ÖZEL HABER | Beşiktaş’a 2. Quaresma! İşte yapılan teklif

        İSMİ TARAFTARI HEYECANLANDIRACAK

        Beşiktaş'ın yeni hedefi ise Quaresma… Ancak Ricardo Quaresma değil… Portekiz Ligi ekibi Arouca'da forma giyen Mateus Quaresma Correia… 26 yaşındaki Brezilyalı sol bek için girişimlerini hızlandıran Siyah-Beyazlılar, oyuncuyla anlaşmaya çok yakın. Sol kanadını da güçlendirmek isteyen Beşiktaş, tecrübeli oyuncu için Portekiz ekibine 1 milyon euro teklif etti. Arouca'nın bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
        ÖZEL HABER | Beşiktaş’a 2. Quaresma! İşte yapılan teklif

        3.5 YIL İÇİN 1 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

        Quaresma'ya ise 3.5 yıl için 1 milyon Euro maaş teklif eden Siyah-Beyazlılar, transfer sezonu bitmeden kadrosuna yeni bir isim daha katmayı planlıyor. Bu sezon 28 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Toplamda ise 87 karşılaşmada oynayan Sambacı'nın 1 gol ve 4 asisti bulunuyor. Quaresma, Arouca dışında Cascavel, Lajeadense America RJ ve Lodrina gibi takımların formasını giydi. 2020 yılında Brezilya ekibi Lajeadense'den 80 bin Euro karşılığında Arouca'ya transfer oldu.
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        Haberler Spor ÖZEL HABER | Beşiktaş'a 2. Quaresma! İşte yapılan teklif
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