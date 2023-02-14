Okan Buruk deprem felaketi hakkında konuştu: Kavgalar çok boşmuş anladık





SAAT BAŞI OTURUP AĞLIYORUZ

Cimbom'un teknik patronu, "Lig nasıl oynanacak, ne zaman başlayacak hepsini bir kenara attık. Her kurtarılmada gözyaşlarına boğuluyoruz. Şu anda yaşantımızı bile pişmanlıkla yaşıyoruz. Çok farklı duygular yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Yapılan kavgaların da ne kadar önemsiz olduğunu anladık" diye konuştu.