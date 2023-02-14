Okan Buruk deprem felaketi hakkında konuştu: Kavgalar çok boşmuş anladık

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi sarsan depremler hakkında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan samimi açıklamalar geldi. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği felaketin ardından değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, bölge insanına desteğin bundan sonra da artarak devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.
SAAT BAŞI OTURUP AĞLIYORUZ
Cimbom'un teknik patronu, "Lig nasıl oynanacak, ne zaman başlayacak hepsini bir kenara attık. Her kurtarılmada gözyaşlarına boğuluyoruz. Şu anda yaşantımızı bile pişmanlıkla yaşıyoruz. Çok farklı duygular yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Yapılan kavgaların da ne kadar önemsiz olduğunu anladık" diye konuştu.
DUALARIMIZ ONLARLA BİRLİKTE
Depremden en çok etkilenen takımların başında gelen Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel ile henüz görüşemediğini dile getiren Buruk, "İnanılmaz büyük bir şey yaşadılar. Gökhan Zan ile görüştüm. Şartlar orada çok zorlu. Uzun vadede yanlarında olabilmek çok daha önemli. Dualarımız, çabalarımız ve kalbimiz oradaki tüm insanlarla birlikte olacak" ifadesini kullandı.