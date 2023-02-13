TFF'den açıklama geldi! 2023 Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman başlayacak? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlar ne zamana ertelendi?

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.

TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

HATAYSPOR LİGDEN ÇEKİLDİ Mİ?

Büyükekşi Hatayspor'un Süper Lig'den çekildiğini, Gaziantep FK'nın çekilmesi durumunda ligin 17 takımla devam edeceğini aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi."

"Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Bu sezon ligden 2 takım düşecek, 3 takım çıkacak. Gelecek sezon Süper Lig 20 takımlı olacak"