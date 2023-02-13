TFF'den açıklama geldi! 2023 Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman başlayacak? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlar ne zamana ertelendi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig dahil tüm spor karşılaşmaları bir sonraki duyuruya kadar ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeni bir açıklama gelerek Süper Lig maçlarının ne zaman oynanacağı açıklandı. Peki, 2023 Süper Lig maçları ertelendi mi? İşte detaylar...
MAÇLAR NE ZAMANA ERTELENDİ?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde;
10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.
TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.
HATAYSPOR LİGDEN ÇEKİLDİ Mİ?
Büyükekşi Hatayspor'un Süper Lig'den çekildiğini, Gaziantep FK'nın çekilmesi durumunda ligin 17 takımla devam edeceğini aktardı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi."
"Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Bu sezon ligden 2 takım düşecek, 3 takım çıkacak. Gelecek sezon Süper Lig 20 takımlı olacak"