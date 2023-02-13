Kulüpler yıkıcı depremin yaralarını sarmaya devam ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yardım tırlarını bölgeye göndererek harekete geçen kulüpler, afetten etkilenenler için desteğini sürdürmeye devam ediyor. Büyük kulüpler afet sonrası ortak şekilde hareket ederken, Galatasaray Kulübü depremden etkilenen 4 ilin valisi ile görüştü ve çadır kent kurulması için düğmeye bastı.



G.SARAY VE F.BAHÇE EL ELE

Sarı-Kırmızılılar deprem bölgesine 30 bin çadır kuracak. Yine depremde yaptığı yardımlarla dikkati çeken Fenerbahçe de bölgedeki en acil ihtiyaçları karşılamak için somut adımlar attı. Çadır kentlerde kullanılması amacıyla Fenerbahçe mobil tuvalet-ısıtıcı ihtiyaçlarını karşılayacak.



59 MİLYONLUK DEV YARDIM

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa çalışıyor. Deprem bölgesine yönelik olarak yapılacak '1000 Konteyner Projesi' için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 5'er milyon TL, diğer takımlardan ise 3'er milyon TL yardım kesintisi yapılacak. Öte yandan Kulüpler Birliği de naklen yayın havuzundan 59 milyon TL'yi afetten etkilenenlerin ihtiyaçları için kullanmayı hedefliyor.

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