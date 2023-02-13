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    Dorukhan Nef Stadı’nda! Hamsik ile beraber şampiyonluk formalarını satışa sunacaklar

    Trabzonsporlu Dorukhan, kendisinin ve Hamsik’in şampiyonluk formasını Nef Stadı’na getirdi. İki forma satışa sunulacak. Dorukhan, "Hepimiz çok üzgünüz. Elimizden çok bir şey gelmiyor. Müzayede olduğunu duyunca formaları getirdim. Bu yaşanılanları unutmamamız lazım. O insanları birkaç ay sonra unutmamamız lazım. İnsanlar otellerden çıktığında da yanlarında olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

    Dorukhan Nef Stadı’nda

    Trabzonsporlu Dorukhan Tökoz, Galatasaray'ın açık artırma yapacağı forma müzayedesine iki forma getirdi. Sakatlığı nedeniyle İstanbul'da olan milli oyuncu, geçen sezon Trabzonspor'la şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Kendisinin ve takım arkadaşı Marek Hamsik'in imzalı formasını Nef Stadyumu'na getiren Dorukhan, "Hepimiz çok üzgünüz. Elimizden çok bir şey gelmiyor. Müzayede olduğunu duyunca formaları getirdim. Bu yaşanılanları unutmamamız lazım. O insanları birkaç ay sonra unutmamamız lazım. İnsanlar otellerden çıktığında da yanlarında olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.



    HATİCE'YE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
    Depremlerden etkilenen vatandaşları stadyum localarında ağırlayan Konyaspor, konuklarından 8 yaşına basan Hatice Kirik için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan doğum günü kutlaması paylaşımında, "Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Stadyumda ağırladığımız Kahramanmaraşlı Hatice'nin doğum gününü kutladık. Nice güzel yıllara Hatice..." ifadelerine yer verildi.



    HIROSHIMA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK
    Teknik direktörlüğünü Michael Skibbe'nin yaptığı Japon ekibi Sanfreecce Hiroshima, yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Takımın Türk antrenörü Serhat Umar, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.



        DUALARIM SİZLERLE
        Tokyo'da oynayan eski GalatasarayYuto Nagatomo Instagram'dan "Başınız sağ olsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle" paylaşımını yaptı.



        TOPRAĞIN KRALI GELİYOR
        Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla yaşanan iki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Spor camiasının dünyaca ünlü yıldızları da yaşanan felaket sonrası çeşitli yardım kampanyalarıyla Türkiye'ye destek olmuştu. İspanyol tenişçi Rafael Nadal da bu olaya kayıtsız kalmadı ve İstanbul'da bir gösteri maçı oynamayı kabul etti. Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan "Toprağın kralı" lakaplı 36 yaşındaki Nadal, yakın zamanda İstanbul'a gelerek bir maç yapacak ve bu karşılaşmanın tüm gelirleri depremzedelere aktarılacak. Rafael Nadal'ın bu davranışı takdir toplarken İspanyol raketin gösteri maçındaki rakibi daha sonra açıklanacak.



        BARÇA'DAN DESTEK ÇAĞRISI
        Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın formasını giydiği Barcelona'da oyuncular Breogan ile oynanan karşılaşmaya üzerinde 'Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek verin' yazılı tişörtlerle çıktı.



            ENKAZDAN ÇIKTI, ICARDİ'YE MESAJ YOLLADI
            Depremde enkaz altında kalan ve 130 saat sonra kurtarılan küçük Buğra, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye, "Icardi, seni çok seviyorum. İyi ki Icardi olmuşsun" sözleriyle seslendi.



            KRAL'IN GÖZYAŞLARI
            Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan gibi Türk futbolcuların forma giydiği Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Emmen'i deplasmanda 1-0 yendi. Maçta golü eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup kaydetti.

            'TÜRKİYE İÇİN DUA ET' TIŞÖRTÜ
            Burak Yılmaz, maç öncesinde depremzedeler için yapılan saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Maçta gol atan Oğuzhan Özyakup, golünün ardından Türkiye için dua et yazılı tişörtle ülkemizde depremden etkilenenler için dua istedi. Türk oyuncular maç sonunda da duygu dolu anlar yaşadı. Golcü oyuncu Burak Yılmaz karşılaşma sonrası, "Volkan abinin sesini duyunca çok kötü oldum. Uzakta olabilirim ama aklım, fikrim, kalbim canım ülkem ile birlikte olmaya devam edecek" dedi. Bu maçta giyilen formalar açık artırmayla satılacak ve geliri depremzedelere bağışlanacak.



            BAFETİMBİ GOMİS KALPLERİ ISITTI
            Cimbom'un Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, depremde enkaz altından çıkarılan minik Ege için sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Gomis, "Artık babası Yener kardeşim, aslan Ege de yeğenim oldu" dedi.



                HELAL OLSUN VEDAT MURİÇ
                Türkıye'de son olarak Fenerbahçe forması giyen ve futbol kariyerine İspanyol ekibi Mallorca'da devam eden golcü oyuncu Vedat Muriç, Türkiye'deki depremzedeleri unutmadı. "Yaşadığımız bu acı tarifsiz. Dualarım, kalbim, depremden etkilenen herkesle birlikte" diyen Kosovalı golcü, 300 bin TL bağış yaptı ve yaraları sarmak için katkıda bulundu.



                JOSEF DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ
                Depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyen ve kan bağışı yaparak dikkatleri üstüne çeken Beşiktaş'ın kaptanı Josef de Souza, afet bölgesine gitti. Siyah-Beyazlılar'ın Brezilyalı futbolcusu özellikle çocuklara da moral ve destek vermeyi hedefliyor.



                ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
                Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen deprem sebebiyle spor dünyasından yardım paylaşımları gelmeye devam ediyor. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ve Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın ardından, NBA'de bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün de Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen imzalı forma yardım kampanyasına dahil oldu. Yardım kampanyasını duyuran 20 yaşındaki milli basketbolcumuz, Houston Rockets'ın efsanesi Hakeem Olajuwon, takım arkadaşları Jalen Green, Jabari Smith ve kendi formasını açık arttırmaya çıkardı.



                    ALKIŞLAR TÖRE AİLESİNE
                    Adana Demirspor forması giyen milli oyuncu Gökhan Töre ile eşi Buket Töre depremzede çocuklardan birine koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaptı. Buket Töre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son iki günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş. Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz."



                    MESSI'DEN ÇAĞRI
                    Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak lanse edilen Lionel Messi, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Arjantinli yıldız, instagram hesabından, UNICEF'in internet sitesindeki ilgili sayfanın linkini paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler. Kalbim onlarla. UNICEF başından beri çocukları korumak için bölgede çalışıyor. Yardımınız çok değerli" mesajını paylaştı.

                    CENGİZ VE ÇAĞLAR'DAN 1'ER MİLYON
                    Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü 1'er milyon TL'lik bağış yaptı. Marsilya'da oynayan Cengiz ayrıca imzalı formasını açık artırmaya çıkardı. Leicester'lı Çağlar ise İngiltere'de yardım kolileri hazırlıyor.

                    SÜPER LİG OMUZ OMUZA
                    Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle liglere zorunlu olarak ara verildi. Avrupa maçları ise devam edecek. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile 16 Şubat Perşembe günü evinde karşılaşacak. Bu maç aynı zamanda birliktelik ve dayanışmanın da öne çıkacağı bir karşılaşma olacak. Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları futbolun sadece futbol olmadığını göstermek amacıyla Akyazı'da saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Trabzonspor'u destekleyecek. Kulüp başkanlarının yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de maçı izleyenler arasında yer alacak. Kapalı gişe olması beklenen karşılaşmanın gelirlerinin tamamı ise depremzedeler yararına kullanılacak.

                    IŞIL ALBEN ÖRNEK OLDU
                    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Işıl Alben, EuroLeague şampiyonluk maçında giydiği formayı depremzedeler için satışa çıkardı. Formayı Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan 300 bin TL'ye satın aldı. Forma ücreti. Galatasaray'ın düzenlediği konteyner kampanyasına bağışlanacak.

                    DOĞAN:TÜRKİYE İÇİN DUA EDİN
                    Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar, Toulouse maçı öncesi ısınmaya "Türkiye için dua et" yazılı tişörtle çıktı.

                    NİLAY AYDOĞAN'DAN ÜZEN HABER GELDİ
                    Malatya'ya babaannesini ziyarete giden ve yaşanan depdemde enkaz altında kalan Çankaya Üniversitesi oyuncusu Nilay Aydoğan ve babaannesinin vefat ettiği belirtildi.

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                    Haberler Spor Dorukhan Nef Stadı’nda! Hamsik ile beraber şampiyonluk formalarını satışa sunacaklar
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