Dorukhan Nef Stadı’nda! Hamsik ile beraber şampiyonluk formalarını satışa sunacaklar





MESSI'DEN ÇAĞRI

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak lanse edilen Lionel Messi, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Arjantinli yıldız, instagram hesabından, UNICEF'in internet sitesindeki ilgili sayfanın linkini paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler. Kalbim onlarla. UNICEF başından beri çocukları korumak için bölgede çalışıyor. Yardımınız çok değerli" mesajını paylaştı.



CENGİZ VE ÇAĞLAR'DAN 1'ER MİLYON

Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü 1'er milyon TL'lik bağış yaptı. Marsilya'da oynayan Cengiz ayrıca imzalı formasını açık artırmaya çıkardı. Leicester'lı Çağlar ise İngiltere'de yardım kolileri hazırlıyor.



SÜPER LİG OMUZ OMUZA

Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle liglere zorunlu olarak ara verildi. Avrupa maçları ise devam edecek. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile 16 Şubat Perşembe günü evinde karşılaşacak. Bu maç aynı zamanda birliktelik ve dayanışmanın da öne çıkacağı bir karşılaşma olacak. Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları futbolun sadece futbol olmadığını göstermek amacıyla Akyazı'da saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Trabzonspor'u destekleyecek. Kulüp başkanlarının yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de maçı izleyenler arasında yer alacak. Kapalı gişe olması beklenen karşılaşmanın gelirlerinin tamamı ise depremzedeler yararına kullanılacak.



IŞIL ALBEN ÖRNEK OLDU

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Işıl Alben, EuroLeague şampiyonluk maçında giydiği formayı depremzedeler için satışa çıkardı. Formayı Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan 300 bin TL'ye satın aldı. Forma ücreti. Galatasaray'ın düzenlediği konteyner kampanyasına bağışlanacak.



DOĞAN:TÜRKİYE İÇİN DUA EDİN

Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar, Toulouse maçı öncesi ısınmaya "Türkiye için dua et" yazılı tişörtle çıktı.



NİLAY AYDOĞAN'DAN ÜZEN HABER GELDİ

Malatya'ya babaannesini ziyarete giden ve yaşanan depdemde enkaz altında kalan Çankaya Üniversitesi oyuncusu Nilay Aydoğan ve babaannesinin vefat ettiği belirtildi.

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