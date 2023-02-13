Dorukhan Nef Stadı’nda! Hamsik ile beraber şampiyonluk formalarını satışa sunacaklar

Trabzonsporlu Dorukhan Tökoz, Galatasaray'ın açık artırma yapacağı forma müzayedesine iki forma getirdi. Sakatlığı nedeniyle İstanbul'da olan milli oyuncu, geçen sezon Trabzonspor'la şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Kendisinin ve takım arkadaşı Marek Hamsik'in imzalı formasını Nef Stadyumu'na getiren Dorukhan, "Hepimiz çok üzgünüz. Elimizden çok bir şey gelmiyor. Müzayede olduğunu duyunca formaları getirdim. Bu yaşanılanları unutmamamız lazım. O insanları birkaç ay sonra unutmamamız lazım. İnsanlar otellerden çıktığında da yanlarında olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
HATİCE'YE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
Depremlerden etkilenen vatandaşları stadyum localarında ağırlayan Konyaspor, konuklarından 8 yaşına basan Hatice Kirik için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan doğum günü kutlaması paylaşımında, "Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Stadyumda ağırladığımız Kahramanmaraşlı Hatice'nin doğum gününü kutladık. Nice güzel yıllara Hatice..." ifadelerine yer verildi.
HIROSHIMA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK
Teknik direktörlüğünü Michael Skibbe'nin yaptığı Japon ekibi Sanfreecce Hiroshima, yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Takımın Türk antrenörü Serhat Umar, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.