Tüm dünya Türkiye'ye yardım için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 2 yıkıcı depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, dünyanın dört bir yanından ülkemize yardım yağıyor. Avrupa Olimpiyat Komitesi 250 bin, UEFA da 200 bin Euro bağışta bulundu. Avrupa maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağı da açıklandı. Premier Lig kulüplerinden de Türkiye ve Suriyeli depremzedeler için 23 milyon TL yardım toplandı. Ayrıca Premier Lig kulüpleri maçlara siyah bandla çıkacaklar. Bir güzel haber de Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Basketbol Ligi'nde atılacak her sayı başına 10 Euro bağışlanacak. İngiltere Premier Lig'de 13 Şubat'ta oynanacak Liverpool-Everton maçında futbolcuların giyeceği formalar da açık artırma ile satılacak. THY Euroleague ekiplerinden Barcelona Lassa'da forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, paylaştığı video ile depremzedeler için yardım istedi. Şanlı, "Barcelona ve Barça Vakfı ülkeme yardımda bulunacaklarını belirttiler. Onlara bu güzel destekleri için çok teşekkür ediyorum. Lütfen siz de az çok demeden orada bulunanlara elinizden geldiğince yardım etmeye çalışın. Geçmiş olsun canım ülkem. Allah, herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.