Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tüm dünya Türkiye'ye yardım için seferber oldu

    Avrupa Olimpiyat Komitesi 250 bin, UEFA da 200 bin Euro bağışta bulundu. Premier Lig kulüpleri de 23 milyon TL yardım topladı. Liverpool-Everton maçında giyilecek formalar açık artırma ile satılacak. Yunanistan Basketbol Ligi'nde atılacak her sayı başına Türkiye'ye 10 Euro yardım yapılacak.

    Bir dünya iyilik

    Kahramanmaraş merkezli 2 yıkıcı depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, dünyanın dört bir yanından ülkemize yardım yağıyor. Avrupa Olimpiyat Komitesi 250 bin, UEFA da 200 bin Euro bağışta bulundu. Avrupa maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağı da açıklandı. Premier Lig kulüplerinden de Türkiye ve Suriyeli depremzedeler için 23 milyon TL yardım toplandı. Ayrıca Premier Lig kulüpleri maçlara siyah bandla çıkacaklar. Bir güzel haber de Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Basketbol Ligi'nde atılacak her sayı başına 10 Euro bağışlanacak. İngiltere Premier Lig'de 13 Şubat'ta oynanacak Liverpool-Everton maçında futbolcuların giyeceği formalar da açık artırma ile satılacak. THY Euroleague ekiplerinden Barcelona Lassa'da forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, paylaştığı video ile depremzedeler için yardım istedi. Şanlı, "Barcelona ve Barça Vakfı ülkeme yardımda bulunacaklarını belirttiler. Onlara bu güzel destekleri için çok teşekkür ediyorum. Lütfen siz de az çok demeden orada bulunanlara elinizden geldiğince yardım etmeye çalışın. Geçmiş olsun canım ülkem. Allah, herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.



    POPESCU'NUN KRAMPONLARI SATIŞA ÇIKTI
    Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Popescu'nun 2000 yılındaki UEFA Kupası finalinde giydiği kramponlar açık arttırmaya çıkarılmış ve bu kramponlar Bayram Tutumlu tarafından satın alınmıştı. Şimdi o kramponların depremzedelere yardım için bir kez daha satışa çıkartıldığı bildirildi.



    DEPREMZEDELER İÇİN KASİYER OLDU
    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yaptı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gitti. Tecrübeli teknik adam, üzerinde Ay-Yıldızlı eşofman ile 12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yaptı ve bu sürede tüm kasalar da açık hale getirildi. Söz konusu etkinlikten elde edilen gelir depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.



        HİÇ BÖYLE BİR GÜÇSÜZLÜK YAŞAMADIM
        Stefan Kuntz "Hiç böyle bir güçsüzlük duygusu yaşamadım. Burada hayal etmemiz zor. Birbirine yakın 10 şehir ve bundan etkilenen 13 milyon insan. Kaderi öğreniyorsunuz ve çaresizce izlemek zorundasınız" dedi.



        AKİNTOLA TERK ETMİYOR
        Adana Demirspor'un Nijeryalı hücumcusu David Akintola, ülkesinin basınına konuştu. Adana Demirspor'un Nijeryalı oyuncusu Akintola, depreme rağmen Türkiye'de kalacağını söyledi. Akintola, "Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyorum. Depremde göçük altında kalan sporcular, kadınlar ve diğer insanlar umarım bir an önce kurtarılır. Ayrıca depremde yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum. Bizim için dua edin" dedi.

        5 KULÜP LİGDEN ÇEKİLME KARARI ALDI
        Süper Lig ekibi Gaziantep FK ligden çekileceğini açıkladı. 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile Adanaspor da yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Adıyaman ile Diyarbakir de lige devam edemeyeceklerini kamuoyuna duyurdu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adıyaman’dan duygulandıran görüntüler!
        Haberler Spor Tüm dünya Türkiye'ye yardım için seferber oldu
            SON DAKİKA