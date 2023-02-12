Tüm dünya Türkiye'ye yardım için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 2 yıkıcı depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, dünyanın dört bir yanından ülkemize yardım yağıyor. Avrupa Olimpiyat Komitesi 250 bin, UEFA da 200 bin Euro bağışta bulundu. Avrupa maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağı da açıklandı. Premier Lig kulüplerinden de Türkiye ve Suriyeli depremzedeler için 23 milyon TL yardım toplandı. Ayrıca Premier Lig kulüpleri maçlara siyah bandla çıkacaklar. Bir güzel haber de Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Basketbol Ligi'nde atılacak her sayı başına 10 Euro bağışlanacak. İngiltere Premier Lig'de 13 Şubat'ta oynanacak Liverpool-Everton maçında futbolcuların giyeceği formalar da açık artırma ile satılacak. THY Euroleague ekiplerinden Barcelona Lassa'da forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, paylaştığı video ile depremzedeler için yardım istedi. Şanlı, "Barcelona ve Barça Vakfı ülkeme yardımda bulunacaklarını belirttiler. Onlara bu güzel destekleri için çok teşekkür ediyorum. Lütfen siz de az çok demeden orada bulunanlara elinizden geldiğince yardım etmeye çalışın. Geçmiş olsun canım ülkem. Allah, herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
POPESCU'NUN KRAMPONLARI SATIŞA ÇIKTI
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Popescu'nun 2000 yılındaki UEFA Kupası finalinde giydiği kramponlar açık arttırmaya çıkarılmış ve bu kramponlar Bayram Tutumlu tarafından satın alınmıştı. Şimdi o kramponların depremzedelere yardım için bir kez daha satışa çıkartıldığı bildirildi.
DEPREMZEDELER İÇİN KASİYER OLDU
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yaptı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gitti. Tecrübeli teknik adam, üzerinde Ay-Yıldızlı eşofman ile 12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yaptı ve bu sürede tüm kasalar da açık hale getirildi. Söz konusu etkinlikten elde edilen gelir depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.