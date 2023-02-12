Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulu toplantısında alınan kararları duyurdu. Buna göre; deprem nedeniyle ligden çekilme talebinde bulunan Süper Lig'den Hatayspor ile Gaziantep FK, 1. Lig ekipleri Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile diğer kulüpler, kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılacak. Bu takımların rakipleri ise kalan maçlarda hükmen galip (3-0) sayılacak. Ekipler, 2023-2024 sezonunda, 2022- 2023 sezonunda bulundukları ligde devam edecekler. TFF çekilen takımların garanti alacaklarını da ödeyeceklerini duyurdu.
SAĞLIKLI OLMAKTAN UTANIR HALDEYİZ
Trabzonspor forması giyen Umut Bozok, Fransız basınına açıklamalar yaptı. Türkiye'yi sarsan depremin psikolojilerini çok kötü etkilediğini anlatan Bordo-Mavili oyuncu, "Şu anda futbol umurumuzda değil. Sağlıklı olmaktan, ev sahibi olmaktan ve yemek yiyebiliyor durumda olmaktan bile utanıyoruz. Ama ülkemizde dayanışma üst seviyede" açıklamasını yaptı.
ARTIK UYUMAKTAN ÇOK KORKUYORUM
Hatayspor'un kadın futbol takımının Ganalı futbolcusu Priscilla Okyere, "Depremde dışarı yalın ayakla çıktık. Günlerdir ağlıyorum. Şu anda yatacak güvenli bir yerdeyim ama uyumaktan çok korkuyorum" dedi.
VOLEYBOLCU DEPREM KURBANI
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Adıyaman Gençlerbirliği sporcuları Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan ile Erkekler 2. Lig 5. Grup ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediye Kulübü oyuncusu Emincan Kocabaş'ın depremde vefat ettiğini duyururken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Voleybol Takımı sporcuları Ümitcan Doğan, Azat Jumayev ve Sevgi Cihangir'in deprem sonucunda hayatlarını kaybettikleri belirtildi. TVF hayatlarını kaybeden sporcular için başsağlığı mesajı yayınladı.
HAYALİM GALATASARAY'DA OYNAMAK
Gazispor forması giyen 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut'un Eskişehirspor'a transfer olacağı ancak deprem nedeniyle enkaz altında kaldığı ortaya çıktı. Kurtarılan Korkut, "En büyük hayalim Galatasaray'da formagiyebilmek" diye konuştu
KIM'DEN DEPREMZEDELERE 3.8 MİLYON TL
Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'nın eski yıldızı dünyaca ünlü voleybolcu Kim Yeon-Koung Türkiye'yi unutmadı. Depremzedeler için bir yardım kampanyası başlatan ve 3.8 milyon TL toplayan Kim, "Bizim için yaptıklarınıza minnettarız" ifadelerini kullandı.