



ARTIK UYUMAKTAN ÇOK KORKUYORUM

Hatayspor'un kadın futbol takımının Ganalı futbolcusu Priscilla Okyere, "Depremde dışarı yalın ayakla çıktık. Günlerdir ağlıyorum. Şu anda yatacak güvenli bir yerdeyim ama uyumaktan çok korkuyorum" dedi.



VOLEYBOLCU DEPREM KURBANI

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Adıyaman Gençlerbirliği sporcuları Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan ile Erkekler 2. Lig 5. Grup ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediye Kulübü oyuncusu Emincan Kocabaş'ın depremde vefat ettiğini duyururken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Voleybol Takımı sporcuları Ümitcan Doğan, Azat Jumayev ve Sevgi Cihangir'in deprem sonucunda hayatlarını kaybettikleri belirtildi. TVF hayatlarını kaybeden sporcular için başsağlığı mesajı yayınladı.



HAYALİM GALATASARAY'DA OYNAMAK

Gazispor forması giyen 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut'un Eskişehirspor'a transfer olacağı ancak deprem nedeniyle enkaz altında kaldığı ortaya çıktı. Kurtarılan Korkut, "En büyük hayalim Galatasaray'da formagiyebilmek" diye konuştu



KIM'DEN DEPREMZEDELERE 3.8 MİLYON TL

Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'nın eski yıldızı dünyaca ünlü voleybolcu Kim Yeon-Koung Türkiye'yi unutmadı. Depremzedeler için bir yardım kampanyası başlatan ve 3.8 milyon TL toplayan Kim, "Bizim için yaptıklarınıza minnettarız" ifadelerini kullandı.

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