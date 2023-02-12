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    Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 850 bin kişilik 800 yurt vatandaşın hizmetinde

    Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığı aziz milletimizin hizmetindedir. Yurdumuz yuvanızdır” açıklamasında bulundu.

    850 bin kişilik 800 yurt vatandaşın hizmetinde

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçtiklerini paylaştı.

    YURDUMUZ YUVANIZ
    Mehmet Muharrıem Kasapoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları aziz milletimizin hizmetinde! Bakanlığımıza ait ülke genelindeki 850 bin kapasitemizi depremden etkilenen vatandaşlarımıza açıyoruz. 7/24 sıcak yemek, içecek, barınma ve temel ihtiyaçlar... Yurdumuz yuvanızdır" açıklamasında bulundu.

    850 BİN KİŞİLİK KAPASİTE
    Öte yandan Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajındaki infografikte ise diğer detaylara yer verildi. Söz konusu infografikteki bilgilerde, "81 il, 800 yurt, 850 bin kapasite, 24 saat barınma, sıcak yemek, içecek ve temel ihtiyaçlar için yurdumuz yuvanızdır" ifadeleri dikkati çekti.

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    800 yurt tüm olanaklarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunuldu.

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    Haberler Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 850 bin kişilik 800 yurt vatandaşın hizmetinde
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