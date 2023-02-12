Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 850 bin kişilik 800 yurt vatandaşın hizmetinde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçtiklerini paylaştı.



YURDUMUZ YUVANIZ

Mehmet Muharrıem Kasapoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları aziz milletimizin hizmetinde! Bakanlığımıza ait ülke genelindeki 850 bin kapasitemizi depremden etkilenen vatandaşlarımıza açıyoruz. 7/24 sıcak yemek, içecek, barınma ve temel ihtiyaçlar... Yurdumuz yuvanızdır" açıklamasında bulundu.



850 BİN KİŞİLİK KAPASİTE

Öte yandan Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajındaki infografikte ise diğer detaylara yer verildi. Söz konusu infografikteki bilgilerde, "81 il, 800 yurt, 850 bin kapasite, 24 saat barınma, sıcak yemek, içecek ve temel ihtiyaçlar için yurdumuz yuvanızdır" ifadeleri dikkati çekti.



AFETZEDELERLE İLGİLİ HABERİ BAKAN DUYURDU

800 yurt tüm olanaklarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunuldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN