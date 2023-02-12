6 Şubat ruhu! Süper Lig'in devleri deprem sonrası tek yürek oldu





BEN DE FENERBAHÇELİYİM!

Muhtar Ayyıldız, Elif'e daha sonra hangi takımı tuttuğunu sordu. Elif de "Fenerbahçe" yanıtını verince Muhtar Ayyıldız, "Bugün ben de Fenerbahçeliyim Elif" dedi. Trabzonspor'un yıldızı Dorukhan Toköz de Fenerbahçe'nin stadından paylaşım yaparak depremzedeler için çağrı yaptı. Depremden 105 saat sonra enkazdan çıkarılıp "En büyük Beşiktaş" diye seslenen Yağız için Siyah-Beyazlı kulüp, "En büyük sensin Yağız, sen güçlüsün, iyileşeceksin" paylaşımı yaptı. Sonrasında Galatasaray, "Varlığın dünyaya bedel Yağız! Nice şampiyonluklara, güneşli günler göreceksin" cevabını verdi. Beşiktaş ise 119 saat sonra enkazdan çıkartılan ve üzerinde F.Bahçe forması olan Kamilcan için paylaşım yaptı. Siyah-Beyazlı kulüp, "Mucizelere çok ihtiyacımız var, hoş geldin Kamilcan. Seni en yakın zamanda F.Bahçe maçlarında görmek istiyoruz" mesajını paylaştı.