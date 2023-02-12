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    6 Şubat ruhu! Süper Lig'in devleri deprem sonrası tek yürek oldu

    Trabzon ile F.Bahçe’yi 88 saat sonra enkazdan çıkarılan 8 yaşındaki Elif yakınlaştırdı... Beşiktaş ile G.Saray ise 105 saat sonra hayata dönen 4 yaşındaki Yağız ile dostluk bağını güçlendirdi.

    6 Şubat ruhu

    Trabzon'dan deprem bölgesine giden Of Çoruk Köyü Muhtarı demirci ustası Coşkun Ayyıldız ve ekibi, enkaz altında kalan 8 yaşındaki Elif'i kurtardı. Kurtama esnasında, Elif ile muhtar Ayyıldız arasında geçen konuşma önce Trabzonspor tarafından alıntılanarak paylaşıldı. Elif ve sarı kalp konularak yapılan paylaşıma, Fenerbahçe'nin taraftar gruplarından 12 Numara mavi kalp ve Türk bayrağı koyarak yorum yaptı. Ardından Fenerbahçe, Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Sarı kanaryamız, Elifimiz... 85 milyon biriz. Seninle, seni kurtaran kahraman muhtarımız ve ekibiyle birlikte Kadıköy Şükrü Saracoğlu'nda maç izleyeceğiz" ifadeleriyle paylaştı.



    BEN DE FENERBAHÇELİYİM!
    Muhtar Ayyıldız, Elif'e daha sonra hangi takımı tuttuğunu sordu. Elif de "Fenerbahçe" yanıtını verince Muhtar Ayyıldız, "Bugün ben de Fenerbahçeliyim Elif" dedi. Trabzonspor'un yıldızı Dorukhan Toköz de Fenerbahçe'nin stadından paylaşım yaparak depremzedeler için çağrı yaptı. Depremden 105 saat sonra enkazdan çıkarılıp "En büyük Beşiktaş" diye seslenen Yağız için Siyah-Beyazlı kulüp, "En büyük sensin Yağız, sen güçlüsün, iyileşeceksin" paylaşımı yaptı. Sonrasında Galatasaray, "Varlığın dünyaya bedel Yağız! Nice şampiyonluklara, güneşli günler göreceksin" cevabını verdi. Beşiktaş ise 119 saat sonra enkazdan çıkartılan ve üzerinde F.Bahçe forması olan Kamilcan için paylaşım yaptı. Siyah-Beyazlı kulüp, "Mucizelere çok ihtiyacımız var, hoş geldin Kamilcan. Seni en yakın zamanda F.Bahçe maçlarında görmek istiyoruz" mesajını paylaştı.



    FENERBAHÇELİ ELİF'İ PAYLAŞTILAR!
    Coşkun Ayyıldız'ın 8 yaşındaki Elif'i kurtarması ve aralarında geçen diyaloğu Trabzonspor alıntıladı. Fenerbahçeli Elif'in, Ayyıldız ile diyaloğu paylaşım rekorları kırdı.



        FENERBAHÇE DE KAYITSIZ KALAMADI
        Trabzonspor'un Elif paylaşımına Fenerbahçe de kayıtsız kalamadı ve Trabzonspor'un videosunu da alıntılayarak umut dolu mesajlar yazdı.



        G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN DOSTLUK ÖRNEĞİ
        Beşiktaşlı depremzede Yağız, "En büyük Beşiktaş" dedi. G.Saray "Güzel günler göreceksin, güneşli günler" karşılığını verdi. Beşiktaş, F.Bahçe forması ile enkazdan çıkan Kamilcan için, "Seni en yakın zamanda F.Bahçe maçlarında görmek istiyoruz" dedi.



        TÜM BAŞKANLARI DAVET ETTİK
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Süper Lig'deki tüm kulüp başkanlarını Basel maçına davet ettik. Futbolun sadece futbol olmadığını, sosyal olgu olduğunu gösterebilmemiz için bu maç önemli bir fırsat oldu" diye konuştu.



            VRANJES'İ SAKATLIĞI KURTARDI
            Hataysporlu Ognjen Vranjes mucizevi şekilde depremden etkilenmeyen isimlerden biri oldu. Bel spazmı geçiren 33 yaşındaki Vranjes'in sakatlığının olduğu ve bu sebeple tedavisine ülkesinde devam etmek istediği daha sonra da Bosna Hersek'e gittiği ortaya çıktı.



            SENİ YANLIŞ TANIDIK!
            Volkan Demirel'i tüm Türkiye konuşurken anlamlı bir hamle de Galatasaray Kulübü'nden geldi. Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, Volkan Demirel'i kulüp kanalında ağırlamak istediklerini dile getirdi. Yaptığı açıklamada Morova, "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Kendisini GS TV'ye davet ettik. 'Bağlantı yapıp duygularını anlatır mısın, hem güzel olur. Çünkü taraftarlar seni yanlış tanıdı' dedik" ifadelerini kullandı. GS TV yayınında imzalı Galatasaray formalarının satışının gerçekleşeceği ve bu yayına Volkan Demirel'in çıkacağı iddia edildi. Kerem Aktürkoğlu da FB Tv'de yayına çıkacak.



            FLAMENGO 30 MİLYON VERECEK
            Fenerbahçe'nın eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo, depremzedelere yardım elini uzatacak. Brezilya ekibinin futbolcuları, yönetimi ve teknik heyetinin 8 milyon Brezilya reali (30 milyon TL) topladığı ve bu parayı Türkiye ile Suriye'de depremzedelere yollayacağı açıklandı.



                SENİN GİBİLER MİLYONDA BİR GELİR
                Depremden 113 saat sonra kurtarılan Mesut isimli F.Bahçe taraftarı, enkazın altından kurtarıldıktan sonra ambulansta sağlık ekibinin çektiği videoda Arda Güler'i çok sevdiğini dile getirmişti. Arda da Mesut'un ilgisine kayıtsız kalmadı ve genç Fenerbahçe taraftarıyla telefonda görüntülü konuştu. Arda Güler, görüşmede Mesut'u tesislerde ağırlamak ve formasını hediye etmek istediğini belirtti. Mesut'un "Senin gibi topçular milyonda bir geliyor" demesi dikkat çekti.



                HAKEM VE 1 GÖZLEMCİYİ KAYBETTİK
                Futbol Federasyonu, "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremde 5 hakem ile 1 gözlemcinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, hakemler Furkan Kürşad Demir, Hasan Bihan, yardımcı hakem Eyyup Saydam, aday hakemler Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak Kardeşler ile gözlemci Cevdet Karakurt'un vefat ettikleri aktarılıp, bu isimler için başsağlığı dilendi.

                ÇOK KRAL HAREKET!
                F.Bahçeli Joshua King, ailesiyle beraber deprem bölgesine yardımda bulundu. King, bebek ve çocuklar için yardım kolisi hazırladı. King'in eşi Magdalena Temre, hazırlıkları sosyal medya hesabından paylaştı.

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                Haberler Spor 6 Şubat ruhu! Süper Lig'in devleri deprem sonrası tek yürek oldu
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