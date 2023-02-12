6 Şubat ruhu! Süper Lig'in devleri deprem sonrası tek yürek oldu

Trabzon'dan deprem bölgesine giden Of Çoruk Köyü Muhtarı demirci ustası Coşkun Ayyıldız ve ekibi, enkaz altında kalan 8 yaşındaki Elif'i kurtardı. Kurtama esnasında, Elif ile muhtar Ayyıldız arasında geçen konuşma önce Trabzonspor tarafından alıntılanarak paylaşıldı. Elif ve sarı kalp konularak yapılan paylaşıma, Fenerbahçe'nin taraftar gruplarından 12 Numara mavi kalp ve Türk bayrağı koyarak yorum yaptı. Ardından Fenerbahçe, Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Sarı kanaryamız, Elifimiz... 85 milyon biriz. Seninle, seni kurtaran kahraman muhtarımız ve ekibiyle birlikte Kadıköy Şükrü Saracoğlu'nda maç izleyeceğiz" ifadeleriyle paylaştı.
BEN DE FENERBAHÇELİYİM!
Muhtar Ayyıldız, Elif'e daha sonra hangi takımı tuttuğunu sordu. Elif de "Fenerbahçe" yanıtını verince Muhtar Ayyıldız, "Bugün ben de Fenerbahçeliyim Elif" dedi. Trabzonspor'un yıldızı Dorukhan Toköz de Fenerbahçe'nin stadından paylaşım yaparak depremzedeler için çağrı yaptı. Depremden 105 saat sonra enkazdan çıkarılıp "En büyük Beşiktaş" diye seslenen Yağız için Siyah-Beyazlı kulüp, "En büyük sensin Yağız, sen güçlüsün, iyileşeceksin" paylaşımı yaptı. Sonrasında Galatasaray, "Varlığın dünyaya bedel Yağız! Nice şampiyonluklara, güneşli günler göreceksin" cevabını verdi. Beşiktaş ise 119 saat sonra enkazdan çıkartılan ve üzerinde F.Bahçe forması olan Kamilcan için paylaşım yaptı. Siyah-Beyazlı kulüp, "Mucizelere çok ihtiyacımız var, hoş geldin Kamilcan. Seni en yakın zamanda F.Bahçe maçlarında görmek istiyoruz" mesajını paylaştı.
FENERBAHÇELİ ELİF'İ PAYLAŞTILAR!
Coşkun Ayyıldız'ın 8 yaşındaki Elif'i kurtarması ve aralarında geçen diyaloğu Trabzonspor alıntıladı. Fenerbahçeli Elif'in, Ayyıldız ile diyaloğu paylaşım rekorları kırdı.