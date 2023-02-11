Fenerbahçeli eski basketbolcu Jan Vesely gönülleri fethetti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Jan Vesely, Türkiye'deki depremzedeler için Shane Larkin Vakfı'na 500 bin lira bağış yaptı. Shane Larkin, Vesely'in yaptığı bağış sonrası, "Kardeşim bu çok cömert yardımın için minnettarım. Bu bağışın depremden etkilenen birçok insana yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
MALATYA'DA VEFAT SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Depremi derinden hisseden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yine kötü haberler geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu vefat eden sporcuların isimlerini paylaştı ve başsağlığı mesajı yayınladı. Açıklamada, Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettiği duyuruldu. Daha önce Mehmet Can Ağırbaş ve Murat Çiloğulları da hayatını kaybetmişti. Böylelikle Malatya ekibinde vefat eden sporcu sayısı 5'e yükseldi.
TOLGAY ALKIŞ TOPLADI
Udinese, Tolgay Arslan önderliğinde Sassuolo maçının gelirlerini depremzedelere bağışlayacak. Maçta giyilecek formalar da açık artırma ile satılacak. Blackburn Rovers da Türkiye için kampanya başlattı.
MUCİZENİN ADI YAĞIZ
Adıyaman'da 4 yaşındaki Yağız Bakan, 105. saatte enkazdan canlı çıkarıldı. Kurtarma ekipleri, 10 katlı bir binanın enkazından annesiyle birlikte çıkarılan ve Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Yağız'a moral vermek için, "En büyük Beşiktaş" tezahüratını yaptı.
KULÜPLERE +1 KONTENJAN
Büyükekşi, ligden çekilen ekiplerin yabancı oyuncularının transferinde diğer takımlara +1 yabancı izni vereceklerini duyurdu.
ADANASPOR'UN RESMİ BAŞVURUSUNU BEKLİYORUZ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı. Ayrıca Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki karşılaşmaların ise 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını dile getirdi.
DEPREM 3 SPORCUMUZU HAYATTAN KOPARDI
TFF, Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun ve 5 Ocak Demirspor'dan Elif Berra Uzun'un depremde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Cimnastik Federasyonu da Adıyaman'da enkaz altında kalan Artistik cimnastik antrenörü Fatma Özbaytemur'un vefat ettiğini duyurdu. İki federasyon da sporcular için başsağlığı mesajı yayınladı.
ANKARAGÜCÜ 'UMUT' YEŞERTTİ
süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, geliri depremzedelere bağışlanacak olan formanın satışının başladığını duyurdu. Başkent ekibi, "Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz. Umut formamız şimdi ön satışta" paylaşımı yaptı.
FALETTE AİLESİNİN MUCİZEVİ KURTULUŞU
Hatayspor'da oynayan defans oyuncusu Simone Falette, ailesiyle birlikte Fransa'ya gittiği için Türkiye'yi sarsan depremlerden etkilenmedi. Mucizevi şekilde kurtulan ve daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Gineli ismin evinin büyük bir bölümü ise yıkıldı.