Fenerbahçeli eski basketbolcu Jan Vesely gönülleri fethetti

MALATYA'DA VEFAT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Depremi derinden hisseden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yine kötü haberler geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu vefat eden sporcuların isimlerini paylaştı ve başsağlığı mesajı yayınladı. Açıklamada, Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettiği duyuruldu. Daha önce Mehmet Can Ağırbaş ve Murat Çiloğulları da hayatını kaybetmişti. Böylelikle Malatya ekibinde vefat eden sporcu sayısı 5'e yükseldi.

TOLGAY ALKIŞ TOPLADI

Udinese, Tolgay Arslan önderliğinde Sassuolo maçının gelirlerini depremzedelere bağışlayacak. Maçta giyilecek formalar da açık artırma ile satılacak. Blackburn Rovers da Türkiye için kampanya başlattı.

MUCİZENİN ADI YAĞIZ

Adıyaman'da 4 yaşındaki Yağız Bakan, 105. saatte enkazdan canlı çıkarıldı. Kurtarma ekipleri, 10 katlı bir binanın enkazından annesiyle birlikte çıkarılan ve Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Yağız'a moral vermek için, "En büyük Beşiktaş" tezahüratını yaptı.