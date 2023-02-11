Merih Demiral düğmeye bastı dünya yıldızları ardından geldi! 10 numara seferberlik

Kahramanmaraş merkezli 2 yıkıcı depremle sarsılan Türkiye, yaraları sarmaya çalışırken dünyanın dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor. Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'in başlattığı forma satış seferberliği çığ gibi büyüyor. Merih'in öncülük ettiği bu akıma dünya yıldızlarından da katkı geldi. Lionel Messi, Kevin de Bruyne, İlkay Gündoğan ve Harry Kane'den sonra Mbappe, Eden Hazard ve Neymar da imzalı formalarını açık artırma ile satışa çıkarttı. Buradan toplanan paralarının tamamı depremzedelere aktarılacak. Bu dünya yıldızlarına başka futbolcuların da katılması ve yardım organizasyonun daha da büyümesi hedefleniyor.
MESSI DE KERVANA KATILDI
Daha önce Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin formaları satılmış ve elde edilen gelirler ülkemize aktarılmıştı.
MESSI Kevin de Bruyne, İlkay Gündoğan, Harry Kane, Mbappe, Neymar ve Hazard gibi yıldızlara başkalarının da katılması bekleniyor. Yapılan her yardım büyük bir acı yaşayan Türkiye'ye umut oldu.
NBA YILDIZLARI DA DEVREYE GİRDİ
YARDIM kampanyaları sadece futbol dünyası ile sınırlı kalmadı. NBA'de Philadelphia 76ers'da forma giyen Joel Embiid ile yine Philadelphia'da forma giyen James Harden formalarını takım arkadaşları Furkan Korkmaz'a teslim etti. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz da bu iki formayı açık artırma ile satışa koydu. Bu iki formanın satışından elde edilecek gelirler yine depremzedelere aktarılacak.
MESSI DE KERVANA KATILDI
Daha önce Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin formaları satılmış ve elde edilen gelirler ülkemize aktarılmıştı.
MESSI Kevin de Bruyne, İlkay Gündoğan, Harry Kane, Mbappe, Neymar ve Hazard gibi yıldızlara başkalarının da katılması bekleniyor. Yapılan her yardım büyük bir acı yaşayan Türkiye'ye umut oldu.
NBA YILDIZLARI DA DEVREYE GİRDİ
YARDIM kampanyaları sadece futbol dünyası ile sınırlı kalmadı. NBA'de Philadelphia 76ers'da forma giyen Joel Embiid ile yine Philadelphia'da forma giyen James Harden formalarını takım arkadaşları Furkan Korkmaz'a teslim etti. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz da bu iki formayı açık artırma ile satışa koydu. Bu iki formanın satışından elde edilecek gelirler yine depremzedelere aktarılacak.