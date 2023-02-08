Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gözyaşlarına boğulmuştu! Volkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündüm

    Deprem sabahı gözyaşlarıyla yaptığı çağrı ile ülke gündemi ne oturan Volkan Demirel, “Kıyamet günü geldi diye düşündüm. Hemen oyuncularım aklıma geldi” dedi...

    Kıyamet günü sandım

    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel deprem felaketi sonrası Türkiye'den yardım isterken gözyaşlarına boğulmuştu. İnstagram hesabından yayın yapan Demirel "Hatay perişan. Buraya lütfen ambulans yardımı yapılsın. Hatay kentinde durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kimseye ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin" diyerek Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Volkan Demirel deprem sahahında söylediği bu sözlerin ardından ilk kez konuştu. Demirel "Kıyamet günü geldi diye düşündüm. Hemen oyuncularımı düşündüm. Kimseye ulaşamadım. Hemen Burak Öksüz'ün evine gittik, enkazdan çıkarıldı.



    SAVUT ENKAZ ALTINDA
    Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sokaklar yardım diye inliyor" diye konuştu. Bu arada Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un, hala enkaz altında solduğu ve kenrdisinden müjdeli haberin beklendiği de gelen haberler arasında.



    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ilk günden bu yana yaptıklarıyla büyük takdir topladı. Genç hocaya G.Saraylı taraftarlar bile alkış tuttu.

    HATAYSPOR KAFİLESİ RİVA'DA
    Depremden çok fazla etkilenen Hataysporlu futbolcular ve eşleri dün İstanbul'a geldi. Kırmızı-Beyazlılar, TFF'nin Riva'daki tesislerinde kalacak.



    NİLAY AYDOĞAN ENKAZ ALTINDA
    Çankaya Üniversitesi'nden Nilay Aydoğan, babaannesini ziyaret için gittiği Malatya'da göçük altında kaldı. Apartmanın dördüncü katında bulunan iki kuzen ve babaannenin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Nilay Aydoğan'ın Bursaspor forması giyen basketbolcu Ahmet Düverioğlu'nun yeğeni olduğu da öğrenildi.



        VOLEYBOLCU ÇİFTİN HAZİN SONU
        Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 deprem sporu ve sporcuları da vurdu. Gaziantep Merinos Voleybol'un 27 yaşındaki Smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır, depremde hayatını kaybetti. Haber Gaziantep'te ve voleybol camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.


        MUCİZE 1 BÜYÜK ACI
        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkisi altında bırakan deprem felaketinde Hatayspor'un Ganalı yıldızı Christian Atsu da enkaz altında kalmıştı. Yerli ve yabancı birçok basın kuruluşu Christian Atsu'dan gelecek haberi merakla beklerken Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat depremden 26 saat sonra müjdeli haberi verdi. Mustafa Özat, "Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Kendisiyle bir görüşme daha yaptım. Atsu yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı" dedi. Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kurtarma çalışmaları ise iyi haberle sonuçlanmadı. Büyük uğraşlara rağmen 28 yaşındaki kalecinin enkaz altındaki cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmaları takip eden ailesi ve takım arkadaşları adeta yıkıldı.

        MARAŞLI FUTBOLCU DEPREM KURBANI
        Türkiye'yi sarsan depremlerde bir vefat haberi de futbol dünyasından geldi. Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. Göçük altında bulunan 25 yaşındaki futbolcu hastanede yaşamını yitirdi.

        Atalantalı futbolcu Merih Demiral, enkaz altında kalan insanlar için yardım çağrısı yaptı.
        Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır yaptığı paylaşımda "Yaşadığımız bu zor günleri el ele atlatacağız" ifadelerini kullandı.
        Roma teknik direktörü Jose Mourinho sosyal medyadan "Türk ve Suriyeli kardeşlerimi kucaklıyorum" mesajını verdi.
        Formula 1 pilotu Lewis Hamilton "Aklım Türkiye, Suriye vebu trajediden etkilenen tüm insanlarla" paylaşımını yaptı.
        Fenerbahçe Beko'nun eski koçu Aleksandar Djordjevic de "Bu zor anlarda kalbim ve dualarım Türk halkıyla" dedi.
        Barcelona'nın eski futbolcusu Andreas Iniesta "Dualarım ve desteğim Türkiye ve Suriye ile. Güçlü kalın" paylaşımında bulundu.
        Belçika Ligi ekiplerinden Gent'in 20 bin kişilik Ghelamco Arena Stadı'nın dış cephesine Türkiye ve Suriye bayrağı yansıtıldı.
        FIFA Başkanı Gianni Infantino, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için FIFA'nın resmi hesabından başsağlığı mesajı yayımladı
        Beşiktaş'ın eski futbolcusu Brezilyalı Adriano depremle ilgili "Geçmiş olsun Türkiye. Dualarım sizinle"paylaşımını yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        AFAD yayınladı: Kalem kalem acil İhtiyaç listesi
        Haberler Spor Gözyaşlarına boğulmuştu! Volkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündüm
            SON DAKİKA