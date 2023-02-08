Gözyaşlarına boğulmuştu! Volkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündüm

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel deprem felaketi sonrası Türkiye'den yardım isterken gözyaşlarına boğulmuştu. İnstagram hesabından yayın yapan Demirel "Hatay perişan. Buraya lütfen ambulans yardımı yapılsın. Hatay kentinde durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kimseye ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin" diyerek Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Volkan Demirel deprem sahahında söylediği bu sözlerin ardından ilk kez konuştu. Demirel "Kıyamet günü geldi diye düşündüm. Hemen oyuncularımı düşündüm. Kimseye ulaşamadım. Hemen Burak Öksüz'ün evine gittik, enkazdan çıkarıldı.
SAVUT ENKAZ ALTINDA
Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sokaklar yardım diye inliyor" diye konuştu. Bu arada Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un, hala enkaz altında solduğu ve kenrdisinden müjdeli haberin beklendiği de gelen haberler arasında.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ilk günden bu yana yaptıklarıyla büyük takdir topladı. Genç hocaya G.Saraylı taraftarlar bile alkış tuttu.
HATAYSPOR KAFİLESİ RİVA'DA
Depremden çok fazla etkilenen Hataysporlu futbolcular ve eşleri dün İstanbul'a geldi. Kırmızı-Beyazlılar, TFF'nin Riva'daki tesislerinde kalacak.
NİLAY AYDOĞAN ENKAZ ALTINDA
Çankaya Üniversitesi'nden Nilay Aydoğan, babaannesini ziyaret için gittiği Malatya'da göçük altında kaldı. Apartmanın dördüncü katında bulunan iki kuzen ve babaannenin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Nilay Aydoğan'ın Bursaspor forması giyen basketbolcu Ahmet Düverioğlu'nun yeğeni olduğu da öğrenildi.