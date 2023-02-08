Gözyaşlarına boğulmuştu! Volkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündüm

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkisi altında bırakan deprem felaketinde Hatayspor'un Ganalı yıldızı Christian Atsu da enkaz altında kalmıştı. Yerli ve yabancı birçok basın kuruluşu Christian Atsu'dan gelecek haberi merakla beklerken Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat depremden 26 saat sonra müjdeli haberi verdi. Mustafa Özat, "Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Kendisiyle bir görüşme daha yaptım. Atsu yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı" dedi. Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kurtarma çalışmaları ise iyi haberle sonuçlanmadı. Büyük uğraşlara rağmen 28 yaşındaki kalecinin enkaz altındaki cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmaları takip eden ailesi ve takım arkadaşları adeta yıkıldı.



MARAŞLI FUTBOLCU DEPREM KURBANI

Türkiye'yi sarsan depremlerde bir vefat haberi de futbol dünyasından geldi. Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. Göçük altında bulunan 25 yaşındaki futbolcu hastanede yaşamını yitirdi.



Atalantalı futbolcu Merih Demiral, enkaz altında kalan insanlar için yardım çağrısı yaptı.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır yaptığı paylaşımda "Yaşadığımız bu zor günleri el ele atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Roma teknik direktörü Jose Mourinho sosyal medyadan "Türk ve Suriyeli kardeşlerimi kucaklıyorum" mesajını verdi.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton "Aklım Türkiye, Suriye vebu trajediden etkilenen tüm insanlarla" paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe Beko'nun eski koçu Aleksandar Djordjevic de "Bu zor anlarda kalbim ve dualarım Türk halkıyla" dedi.

Barcelona'nın eski futbolcusu Andreas Iniesta "Dualarım ve desteğim Türkiye ve Suriye ile. Güçlü kalın" paylaşımında bulundu.

Belçika Ligi ekiplerinden Gent'in 20 bin kişilik Ghelamco Arena Stadı'nın dış cephesine Türkiye ve Suriye bayrağı yansıtıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için FIFA'nın resmi hesabından başsağlığı mesajı yayımladı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Brezilyalı Adriano depremle ilgili "Geçmiş olsun Türkiye. Dualarım sizinle"paylaşımını yaptı.