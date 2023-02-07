Türkiye tek yürek! Deprem sonrası 4 büyükler olmak üzere tüm kulüpler harekete geçti





SPORA ZORUNLU ARA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şidettindeki deprem 10 kenti vurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapılacak tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.



ORGANİZASYONLAR DURDU

Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Süper Lig'de dün oynanması planlanan F.Bahçe-Konya, Ümraniye-A.Demirspor ve Giresun- Kayseri maçlarının yanı sıra TFF 1. Lig'deki Eyüp-Bodrum maçı da ertelendi. TFF'nin yanı sıra basketbol, voleybol, hentbol ve diğer federasyonlar da başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları yayınladı. Liglerle ilgli alınan karar bugün açıklanacak.



TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Yıkıcı depremin ardından spor dünyasının her kesiminden taziye ve destek mesajları geldi. TFF 10 ilimizi yıkıma uğratan deprem sonrasında başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.



ALEX DE SOUZA

Yıkım haberini alan Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza 2. vatanına başsağlığı mesajı yolladı.



HAKAN ÇALHANOĞLU

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da deprem sonrası üzüntüsünü paylaştı.



UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor'un ve Milli Takım'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, duygu yüklü bir paylaşım yaptı.



MERİH DEMİRAL

Atalanta forması giyen Merih Demiral, yaşanan felaket sonrası birliktelik mesajı verdi.



NURİ ŞAHİN

Geçmiş olsun mesajı çeken Nuri Şahin, bilgi kirliliğinin olmaması için de çağrıda bulundu.



STEFAN KUNTZ

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da Türk Milleti'nin acısını paylaşanlar arasındaydı.



JORGE JESUS

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.



MAURO ICARDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, üzüntüsünü Türk halkıyla paylaştı.



BURAK YILMAZ

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Burak Yılmaz da uzaklardan ülkesine mesaj yolladı.

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