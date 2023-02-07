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    Türkiye tek yürek! Deprem sonrası 4 büyükler olmak üzere tüm kulüpler harekete geçti

    Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Türkiye’yi birleştirdi. Başta 4 büyükler olmak üzere tüm kulüpler harekete geçti. TFF de yardım kampanyası başlatıldığını ve AFAD'a 20 milyon TL bağış yapıldığını duyurdu. Futbol camiasından da destek istendi.

    Tüm renkler birleşti

    Dün gece yarısı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve öğle saatlerinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası birçok illerimizde yıkım ve ölümler yaşanırken futbol kulüpleri bu zorlu günde adeta tek yumruk oldular. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüplerimiz, alt liglerdeki kulüplerimiz ve birçok spor branşında mücadele veren kulüplerimiz depremzedelere yardımcı olmak ve yaraları sarmak için adeta seferber oldular. 4 büyük kulübümüz sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla yardım kampanyası başlattılar. Yardım çağrılarında ihtiyaç malzemelerinin de listesi verildi. Kulüplerin store'larında bulunan kışlık spor malzemelerinin de afet bölgelerine gönderileceği ifade edildi.



    TFF'DEN DESTEK ÇAĞRISI
    Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada AFAD'IN hesabına 20 milyon TL bağışta bulunarak bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu. TFF, futbol camiasını ve tüm takım taraftarlarını da kampanyaya nakdi destek vermeye davet etti.



    YIKIMIN FOTOĞRAFI
    Türkiye dün tarihinin en büyük felaketiyle sarsıldı. Tam 10 ilden hissedilen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem sonrası yaşanan büyük yıkım fotoğraflara işte böyle yansıdı.



        GALATASARAY
        Deprem sonrası Galatasaray yardım için düğmeye bastı.



        FENERBAHÇE
        Fenerbahçe de deprem mağdurları için seberlik ilan etti.



        BEŞİKTAŞ
        Başsağlığı mesajı sonrası Beşiktaş ihtiyaç listesi yayınladı.



            TRABZONSPOR
            Son şampiyon Trabzon da taşın altına elini ilk sokanlardan oldu.

            ORTAK HASHTAG: BİZ BERABERİZ
            Ezeli rakipler depremzedeler için el ele verdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş "Biz Beraberiz" hasthagi altında depremzedelerin yer aldığı bölgelere yardımda bulunmak için beraber çalışmaya başladı.



            SPORA ZORUNLU ARA
            Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şidettindeki deprem 10 kenti vurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapılacak tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

            ORGANİZASYONLAR DURDU
            Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Süper Lig'de dün oynanması planlanan F.Bahçe-Konya, Ümraniye-A.Demirspor ve Giresun- Kayseri maçlarının yanı sıra TFF 1. Lig'deki Eyüp-Bodrum maçı da ertelendi. TFF'nin yanı sıra basketbol, voleybol, hentbol ve diğer federasyonlar da başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları yayınladı. Liglerle ilgli alınan karar bugün açıklanacak.

            TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
            Yıkıcı depremin ardından spor dünyasının her kesiminden taziye ve destek mesajları geldi. TFF 10 ilimizi yıkıma uğratan deprem sonrasında başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

            ALEX DE SOUZA
            Yıkım haberini alan Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza 2. vatanına başsağlığı mesajı yolladı.

            HAKAN ÇALHANOĞLU
            Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da deprem sonrası üzüntüsünü paylaştı.

            UĞURCAN ÇAKIR
            Trabzonspor'un ve Milli Takım'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

            MERİH DEMİRAL
            Atalanta forması giyen Merih Demiral, yaşanan felaket sonrası birliktelik mesajı verdi.

            NURİ ŞAHİN
            Geçmiş olsun mesajı çeken Nuri Şahin, bilgi kirliliğinin olmaması için de çağrıda bulundu.

            STEFAN KUNTZ
            Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da Türk Milleti'nin acısını paylaşanlar arasındaydı.

            JORGE JESUS
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

            MAURO ICARDI
            Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, üzüntüsünü Türk halkıyla paylaştı.

            BURAK YILMAZ
            Türk futbolunun yıldız isimlerinden Burak Yılmaz da uzaklardan ülkesine mesaj yolladı.

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            Haberler Spor Türkiye tek yürek! Deprem sonrası 4 büyükler olmak üzere tüm kulüpler harekete geçti
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