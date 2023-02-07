Türkiye tek yürek! Deprem sonrası 4 büyükler olmak üzere tüm kulüpler harekete geçti

Dün gece yarısı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve öğle saatlerinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası birçok illerimizde yıkım ve ölümler yaşanırken futbol kulüpleri bu zorlu günde adeta tek yumruk oldular. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüplerimiz, alt liglerdeki kulüplerimiz ve birçok spor branşında mücadele veren kulüplerimiz depremzedelere yardımcı olmak ve yaraları sarmak için adeta seferber oldular. 4 büyük kulübümüz sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla yardım kampanyası başlattılar. Yardım çağrılarında ihtiyaç malzemelerinin de listesi verildi. Kulüplerin store'larında bulunan kışlık spor malzemelerinin de afet bölgelerine gönderileceği ifade edildi.
TFF'DEN DESTEK ÇAĞRISI
Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada AFAD'IN hesabına 20 milyon TL bağışta bulunarak bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu. TFF, futbol camiasını ve tüm takım taraftarlarını da kampanyaya nakdi destek vermeye davet etti.
YIKIMIN FOTOĞRAFI
Türkiye dün tarihinin en büyük felaketiyle sarsıldı. Tam 10 ilden hissedilen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem sonrası yaşanan büyük yıkım fotoğraflara işte böyle yansıdı.