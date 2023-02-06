Bu ne hal Aboubakar! Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu dört maçta skora katkı yapamadı

Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar, şu ana kadar gösterdiği perfformansla hayal kırıklığı yarattı. Kamerunlu golcü Beşiktaş forması altında 4 maça çıkarken takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.
31 yaşındaki forvet oyuncusu 4 karşılaşmanın 3'üne ilk 11'de başladı ve ortalama 60 dakika süre aldı. Hücumda çok etkisiz gözüken Kamerunlu forvet şu ana kadar maç başına 1.5 şut çekmiş ve bu şutlarda 0.5 isabet sağlamış durumda.
Topla 4 maçta 22.3 oranında buluşan yıldız oyuncu yüzde 65 oranında pas isabeti sağladı. Yüzde 42 ile ikili mücadele kazanan oyuncu 9.3 ile top kaybı ile oynadı.
Vincent Aboubakar, 1-0 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçında da 90 dakika oyunda kalmış, çektiği 3 şutta da kaleyi tutturamamıştı.
Kamerunlu golcü, 21 Ocak'ta Siyah-Beyazlı takımla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
SKORA KATKI YAPAMADI
Vincent Aboubakar Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkarken gol veya asist üretemedi. Yıldız oyuncunun formsuzluğu Şenol Güneş'i düşündürüyor.
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER KARARI
Sivasspor yenilgisi sonrasında bazı yöneticiler 'transferlerin bitirilerek' taraftarın ateşinin düşürülmesini önerdi. Başkan Ahmet Nur Çebi istifa ederse başkan adayı olmak isteyen Emre Kocadağ ise 'frene basmayı' tavsiye etti. Kocadağ, devre arasında alelacele transferi yapmak yerine gelecek sezona hazırlık yapmanın çok mantıklı olduğunu savundu. Şu anda kim gelirse gelsin hedefsiz kalındığı için konsantrasyon sorunu yaşayacağını söyledi. Yarın yapılacak toplantıda transfer yapılıp taraftarın ateşinin mi alınacağı, yoksa "frene" basılıp transferlerin gelecek sezona mı bırakılacağı masaya yatırılacak.