Bu ne hal Aboubakar! Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu dört maçta skora katkı yapamadı

Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar, şu ana kadar gösterdiği perfformansla hayal kırıklığı yarattı. Kamerunlu golcü Beşiktaş forması altında 4 maça çıkarken takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.



31 yaşındaki forvet oyuncusu 4 karşılaşmanın 3'üne ilk 11'de başladı ve ortalama 60 dakika süre aldı. Hücumda çok etkisiz gözüken Kamerunlu forvet şu ana kadar maç başına 1.5 şut çekmiş ve bu şutlarda 0.5 isabet sağlamış durumda.



Topla 4 maçta 22.3 oranında buluşan yıldız oyuncu yüzde 65 oranında pas isabeti sağladı. Yüzde 42 ile ikili mücadele kazanan oyuncu 9.3 ile top kaybı ile oynadı.



Vincent Aboubakar, 1-0 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçında da 90 dakika oyunda kalmış, çektiği 3 şutta da kaleyi tutturamamıştı.