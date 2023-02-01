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    Hulk sahaya 97.6 kilo çıktı 91.9 kilo ile maçı tamamladı

    Brezilyalı futbolcu Givanildo Vieira de Souza Hulk, sahaya 97.6 kilo çıktı. 90 dakikanın sonunda tartıldı. Tam 5.7 kilo zayıfladığı anlaşıldı! Herkes şaştı kaldı.

    Hulkus pokus
    Atletico Mineiro'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Givanildo Vieira de Souza yani bilinen lakabıyla Hulk, sahadaki başarısıyla hafızalara kazındı. Önceki gün oynanan Tombense maçında performansıyla tam not aldı. Ancak maçın ardından paylaşılan videoda şaşkınlık yarattı! Buna göre Hulk, maça 97.6 kilo çıktı! 90 dakikanın ardından tartıldığında ise 5.7 kilo zayıfladığı ortaya çıktı! Tartıdaki kilosunun 91.9'a düştüğü anlar, sosyal medyadan da paylaşıldı. Herkes şaştı kaldı!
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    Haberler Spor Hulk sahaya 97.6 kilo çıktı 91.9 kilo ile maçı tamamladı
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