Fenerbahçe'nin yetenekli genç avı devam ediyor: Ernest Nuamah hamlesi!

Solak bir oyuncu olan Ernest Nuamah'ın Danimarka kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Nuamah'ın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro civarında gösterilse de FC Nordsjaelland'in Fenerbahçe'den ne kadar bir ücret talep ettiği ise şu anda bilinmiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN