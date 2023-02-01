Fenerbahçe'nin yetenekli genç avı devam ediyor: Ernest Nuamah hamlesi!

Ara transfer döneminin hızlı kulübü Fenerbahçe'den önemli bir hamle daha geldi. Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler Danimarka'nın FC Nordsjaelland takımında forma giyen Ganalı sol açık Ernest Nuamah için girişimlere başladı.
Potansiyeli çok yüksek olduğu öğrenilen 19 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe öncelikle ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor.
Ancak Fenerbahçeli kurmayların, ara transferde olmasa bile oyuncuyu sezon sonunda mutlaka kadrosunda görmek istediği de gelen haberler arasında. Ernest Nuamah geçtiğimiz yıl da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.