Fenerbahçe Beko evinde darmadağın

TRAORE İLE YOLLAR AYRILDI!

Başakşehir, Bertrand Traore'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. İstanbul ekibinden orta sahaya takviye geldi. İsrailli oyuncu Eden Karzev ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SEVİLLA'DAN KANADA BRYAN GİL HAMLESİ

La Liga'da zor günler geçiren Sevilla Tottenham'dan 21yaşındaki sol kanat oyuncusu Bryan Gil'i sezon sonuna kadar kiraladı. İngiliz kulübünde bu sezon 11 maça çıkan ve 1 asist yapan İspanyol yıldızın 12 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bryan Gil'in Tottenham ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

LİGDE HEYECAN İKİ MAÇLA SÜRECEK

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 17.00'de Kasımpaşa evinde Giresunspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Aynı saatte başlayacak diğer maçta ise Gaziantep FK, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

LUKA DONCİC 53 ATTI DALLAS KAZANDI

NBA'de Dallas Mavericks, allstar oyuncusu Luka Doncic'in 53 sayı attığı Detroit Pistons maçını 111-105 kazandı. Sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle bir maç kaçıran Doncic 53 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle Mavericks'i galibiyete taşıdı. 23 yaşındaki Sloven oyun kurucu, kariyerinde 5. kez 50 sayı barajını geçmeyi başardı.



MANİSA'NIN YENİ HOCASI YALÇIN KOŞUKAVAK

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ın getirildiği bildirildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşma sonrası yollar ayrıldı. Eriş'in ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak ile 1,5 yıllık anlaşma imzalandı.



EMRE İMZAYI ATTI

Fener'in yeni transferi Emre Demir 4.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Genç yıldızla yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 20 maddesi var.



YİĞİDO 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Süper Lig'de Sivasspor, Alanyaspor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla beraber ligde üst üste 2. deplasman galibiyetini alan Sivasspor puanını 21'e yükseltirken, Alanyaspor 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda İstanbulspor'u konuk ederken, Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Alanyaspor'da tribünler, 3-0'lık skorun ardından teknik direktör Francesco Farioli'yi istifaya davet etti. Sivasspor'da 2 golle maçın yıldızlaşan ismi olan Mustapha Yatabare, 62. dakikada sakatlanarak yerini yeni transfer Jordy Caicedo'ya bıraktı. Yatabare'nin Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.



İSTANBULSPOR ÜÇ OYUNCUNUN PEŞİNDE

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Trabzonspor'dan Fode Koita, Kerem Şen ve Lahtimi'yi transfer etmek için harekete geçti. Sezon başında Kasımpaşa'ya kiralanan Gineli santrafor Koita takıma geri dönmüştü. İstanbulspor, 3 oyuncuyu da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



MAREK HAMSIK SLOVAKYA'DA

Trabzon'da adele sakatlığı yaşayan Hamsik'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Daha önce de aynı bölgeden sakatlık yaşayan Hamsik uzun süre bu sakatlıkla uğraşmıştı. 35 yaşındaki Slovak futbolcu sakatlı- ğının ilk bölümünü Trabzon'da geçirmesinin ardından soluğu Slovakya'da aldı. Marek Hamsik daha önce de yanına gittiği Slovakya milli takım fizyoterapisti Maros Drinka ile tedavisine başladı.