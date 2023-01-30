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    Valencia’nın 4 gol attığı maçta Fenerbahçe Paşa’yı dağıttı

    24’te Fall’ın golüyle geriye düşen Fener, Valencia (4) ve Batshuayi’nin golleriyle Kasımpaşa’yı yıktı... Sarı Kanarya, lider Galatasaray ile 4 puanlık farkı korudu.

    Varsa ’Enner’ Fener ’Güler’

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 21. dakikada Arda Güler'in pasıyla topla buluşan Valencia'nın şutu az farkla dışarı çıktı. 25'te Kasımpaşa Fall'ın golüyle öne geçti: 0-1. 33'te Kasımpaşalı Graovac, Valencia'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Valencia penaltıyı direğe nişanladı. Penaltı atışından önce kaleci Erdem'in çizgiye temas etmediği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi.



    ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM AŞIRTMA
    Valencia bu kez penaltıyı gole çevirdi: 1-1. Fenerbahçe 39'da öne geçti. Ferdi'nin ortasında Valencia gelişine müthiş bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 52. dakikada Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler uzak mesafeden müthiş bir aşırtma vuruş yaptı. Direkten dönen topu Enner Valencia boş ağlara yolladı: 3-1.



    SON SÖZÜ MİCHY BATSHUAYİ SÖYLEDİ
    69'da Batshuayi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruş direkten döndü. Seken topu Valencia affetmedi: 4-1... 72'de Valencia'nın ortasına yakın mesafeden Rossi vuruşunu yaptı. Erdem gole izin vermedi. Kapanış golü 90+2'de Batshuayi'den geldi: 5-1.



        51 GOLÜN 29'U SÜPER İKİLİDEN
        F.Bahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Kasımpaşa filelerini havalandırarak gol sayısını 10'a yüksetti. Sarı- Lacivertliler Süper Lig'de 51 gole ulaştı. 51 golün 29'unu Batshuayi ve Valenica kaydetti. 14 maçta forma giyen Batshuayi, ligde 10 gol atarken 1 de asiste imza attı.



        VALENCIA 19 GOLE ULAŞTI
        Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta gol atan oyuncu Enner Valencia (10 maç). Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını 19'a çıkarttı. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı, bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda 23 gole katkıda bulundu.



        10'U İZLEMEK BÜYÜK KEYİF
        F.Bahçe'de ilk 11'de başlayan genç yıldız Arda Güler, Kasımpaşa maçının yıldızlarından oldu. Sarı-Lacivertliler'in 17 yaşındaki yıldızı, attığı çalımlar ve şutlarıyla yine taraftarı mest etti.



            FERDİ'DEN 2. ASİST GELDİ
            Sezon başından bu yana gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olan Ferdi Kadıoğlu, dün Valencia'nın 2. golünde asisti yapan isimdi. Gurbetçi futbolcu, 87. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakıp alkışlar arasında kenara gelirken bu sezon Süper Lig'de çıktığı 19. maçında 2. kez gol pası verdi.



            PENALTIDA TEKRAR TARTIŞMASI
            F.Bahçe'de Valencia penaltıyı ilk anda direğe nişanladı. Hakem, kalecinin çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. Kural kitabında, "Kaleci kurtarmazsa penaltı tekrarlanmaz (vuruşu kullanan oyuncu açık şekilde etkilenmemişse)" yorumunun olması kafaları karıştırdı.



            CRESPO HAFTAYA YOK
            F.Bahçeli Miguel Crespo, 71'de oyuna girdiği maçın uzatma anlarında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Crespo, Adana Demir'e karşı yok.



                ARDA GÜLER ŞOV SÜRÜYOR
                F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus'un inadı kırıldı! Arda Güler, Kasımpaşa maçına 11'de başladı. Ligde en son Şubat 2022'deki Kasımpaşa maçına 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu, maçın yıldızlarındandı. Valencia'nın 3. golü öncesi akıl dolu şutu üst direkten dönen Arda, takımını başarılı şekilde organize etti.



                BATSHUAYİ'YE PENALTI ENGELİ!
                Fenerbahçe maçın 33. dakikasında Valencia'nın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topu Batshuayi eline aldıktan sonra Jorge Jesus sahanın içine girerek Arao'yu çağırdı. Jesus, Arao'ya "Penaltıyı Batshuayi atmasın" talimatını verdi. Batshuayi topu Valencia'ya bıraktı. Valencia penaltıyı ilk atışında kaçırsa da ikinciyi attı.



                İKİ MAÇTA 11 GOL ATTI
                Fenerbahçebu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı iki maçta 11 gol attı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig tarihinde bir rakibine karşı tek sezondaki en yüksek gol sayısına dün ulaştı.



                    OOSTERWOLDE GOLE DOYDU
                    Fenerbahçeyeni transferine kavuştu. Sarı-lacivertliler anlaşmaya vardığı Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'yi dün İstanbul'a getirdi. Hollandalı oyuncu, ayağının tozuyla Kadıköy'e geldi. Tribünde 5-1'lik galibiyeti izleyen 21 yaşındaki Hollandalı'ya Sarı-Lacivertliler büyük ilgi gösterdi.

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                    Haberler Spor Valencia’nın 4 gol attığı maçta Fenerbahçe Paşa’yı dağıttı
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