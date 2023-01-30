Valencia’nın 4 gol attığı maçta Fenerbahçe Paşa’yı dağıttı





ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM AŞIRTMA

Valencia bu kez penaltıyı gole çevirdi: 1-1. Fenerbahçe 39'da öne geçti. Ferdi'nin ortasında Valencia gelişine müthiş bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 52. dakikada Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler uzak mesafeden müthiş bir aşırtma vuruş yaptı. Direkten dönen topu Enner Valencia boş ağlara yolladı: 3-1.