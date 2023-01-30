Valencia’nın 4 gol attığı maçta Fenerbahçe Paşa’yı dağıttı

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 21. dakikada Arda Güler'in pasıyla topla buluşan Valencia'nın şutu az farkla dışarı çıktı. 25'te Kasımpaşa Fall'ın golüyle öne geçti: 0-1. 33'te Kasımpaşalı Graovac, Valencia'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Valencia penaltıyı direğe nişanladı. Penaltı atışından önce kaleci Erdem'in çizgiye temas etmediği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi.
ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM AŞIRTMA
Valencia bu kez penaltıyı gole çevirdi: 1-1. Fenerbahçe 39'da öne geçti. Ferdi'nin ortasında Valencia gelişine müthiş bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 52. dakikada Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler uzak mesafeden müthiş bir aşırtma vuruş yaptı. Direkten dönen topu Enner Valencia boş ağlara yolladı: 3-1.
SON SÖZÜ MİCHY BATSHUAYİ SÖYLEDİ
69'da Batshuayi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruş direkten döndü. Seken topu Valencia affetmedi: 4-1... 72'de Valencia'nın ortasına yakın mesafeden Rossi vuruşunu yaptı. Erdem gole izin vermedi. Kapanış golü 90+2'de Batshuayi'den geldi: 5-1.