Son şampiyon Trabzonspor taraftarını kahrediyor





TAKIM TEPKİ VEREMİYOR

Golcüleri ligde toplamda sadece 5 gol atabilirken, Djaniny hiç gol atamadı. Umut Bozok 9, Maxi Gomez ise 3 maçtır suskun. Trabzonspor, oynadığı 20 maçın ilk yarılarında 1 ya da daha fazla gol yedi. Ligde ilk 7 takım arasındaki en kötü averaja sahip takım konumunda bulunuyor. Trabzon geçtiğimiz sezon geriye düştüğü 10 maçı çevirmeyi başarmış ve şampiyonluk yolunda bu ciddi bir avantaj sağlamıştı. Bu sezon ise geriye düştüğü maçlarda reaksiyon gösterme sorunu yaşıyor. Bu sezon toplamda 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, sadece Gaziantep ve Kayserispor maçlarından geriye düşmesine rağmen puan alabildi.