Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic oldu... Finalde Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'ı 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen Djokovic, Avustralya Açık'taki 10. finalinde 10. zaferini elde etti. Sırp raket toplamda 22. grand slam şampiyonluğuyla erkeklerde rekoru elinde bulunduran Rafael Nadal'ı yakaladı. Tenisi bırakan Roger Federer'in 20 grand slam zaferi bulunuyor. Djokovic ayrıca bir grand slam turnuvasını 10 ve daha fazla kazanan iki oyuncudan biri konumuna geldi. Rafael Nadal'ın Fransa Açık'ta 14 şampiyonluğu bulunuyor.
36 MİLYON KAZANDI
Finalde Yunan Tsitsipas'ı deviren Sırp raket Novak Djokovic, 2 milyon 975 bin Avustralya dolarının (yaklaşık 39 milyon lira) sahibi oldu.
- Spor
- 30.01.2023 Gazete
Şampiyon Djokovic! Sırp raket finalde Tsitsipas’ı yenerek 10. Avustralya Açık zaferini kazandı
Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic oldu. Sırp raket finalde Tsitsipas’ı yenerek 10. Avustralya Açık zaferini kazandı. Djokovic, toplam şampiyonluklarda Nadal’ı yakaladı.
Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic oldu... Finalde Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'ı 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen Djokovic, Avustralya Açık'taki 10. finalinde 10. zaferini elde etti. Sırp raket toplamda 22. grand slam şampiyonluğuyla erkeklerde rekoru elinde bulunduran Rafael Nadal'ı yakaladı. Tenisi bırakan Roger Federer'in 20 grand slam zaferi bulunuyor. Djokovic ayrıca bir grand slam turnuvasını 10 ve daha fazla kazanan iki oyuncudan biri konumuna geldi. Rafael Nadal'ın Fransa Açık'ta 14 şampiyonluğu bulunuyor.