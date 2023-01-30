Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şampiyon Djokovic! Sırp raket finalde Tsitsipas’ı yenerek 10. Avustralya Açık zaferini kazandı

    Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic oldu. Sırp raket finalde Tsitsipas’ı yenerek 10. Avustralya Açık zaferini kazandı. Djokovic, toplam şampiyonluklarda Nadal’ı yakaladı.

    Şampiyon Djokovic

    Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic oldu... Finalde Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'ı 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen Djokovic, Avustralya Açık'taki 10. finalinde 10. zaferini elde etti. Sırp raket toplamda 22. grand slam şampiyonluğuyla erkeklerde rekoru elinde bulunduran Rafael Nadal'ı yakaladı. Tenisi bırakan Roger Federer'in 20 grand slam zaferi bulunuyor. Djokovic ayrıca bir grand slam turnuvasını 10 ve daha fazla kazanan iki oyuncudan biri konumuna geldi. Rafael Nadal'ın Fransa Açık'ta 14 şampiyonluğu bulunuyor.



    36 MİLYON KAZANDI
    Finalde Yunan Tsitsipas'ı deviren Sırp raket Novak Djokovic, 2 milyon 975 bin Avustralya dolarının (yaklaşık 39 milyon lira) sahibi oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hangi Kredi
    Haberler Spor Şampiyon Djokovic! Sırp raket finalde Tsitsipas’ı yenerek 10. Avustralya Açık zaferini kazandı
        SON DAKİKA