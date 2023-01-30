Beşiktaş transferde rotayı Guadeloupeli stopere çevirdi

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Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapması beklenen Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen Andreaw Gravillon ismine yeniden yoğunlaştı. Fransa Ligue 1 ekibi Reims'te forma giyen stoperle bir ara G.Saray da ilgileniyordu fakat Kaan Ayhan transferi sonrası Beşiktaş tek kaldı. Siyah-Beyazlı kurmayların Guadeloupeli oyuncuyu bu sefer kadroya katmakta kararlı oldukları belirtildi. 24 yaşındaki stoperin hocasıyla sorun yaşadığı ve bu nedenle az forma şansı bulduğu öğrenildi. Genç stoperin bu nedenle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Uzun süre görüşmelerde bulunduğu Kaan Ayhan'ı Galatasaray'a kaptıran Siyah- Beyazlılar'ın, ezeli rakibinin de daha önce teklif yaptığı Gravillon'u kadrosuna katarak Kaan transferine cevap vermek istediği öğrenildi. Genç stoper için daha önce yaptığı 3 milyon Euro'luk teklifi reddedilen Beşiktaş'ın teklifini artırarak kısa süre içerisinde Fransız kulübünün kapısını yeniden çalması bekleniyor.







SAĞ BEKTE OYNAYABİLİYOR

Stoper bölgesinin yanı sıra sağ bekte de forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.



AYRILMAK İSTİYOR

Hocası ile süre konusunda sorun yaşayan 24 yaşındaki stoper daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.