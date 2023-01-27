Beşiktaş'a 'Ghezzal' müjdesi

Beşiktaş onun yokluğunu çok aradı. Siyah-Beyazlılar'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal sakatlığını atlattı ve artık sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Süper Lig'de son olarak 16 Ekim'de oynanan Trabzonspor maçında görev yapan Cezayirli sağ kanat oyuncusu 8 hafta takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Beşiktaş onun yokluğunda hücumda büyük sıkıntılar çekti.
Teknik direktör Şenol Güneş ile sürekli görüşme halinde olan Ghezzal'ın kendini iyi hissettiği öğrenildi ancak bugünkü Alanyaspor maçında riske edilmeyeceği belirtildi.
Ghezzal'in 31 Ocak'taki Karagümrük karşılaşmasının 21 kişilik maç kadrosunda yer alacağı ifade edildi.
5 LİG MAÇINDA 3 GOLE KATKI VERDİ
Beşiktaş'ta sakatlığından dolayı 27 maç kaçıran Ghezzal, 83 karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte 15 gol ve 26 asiste imza atan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 5 lig maçında 2 gol atıp, 1 asist üretti. Siyah-Beyazlı takımda 4 futbolcu, Alanyaspor maçında oynayamayacak. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Rosier ile sarı kart cezalıları Saiss ve Redmond olmayacak. Sakat Josef de kadroda yok.
21. HAFTADA PERDEYİ KARTAL AÇIYOR
Beşiktaş, Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında bugün sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kartal eğer kazanırsa ligde 5'te 5 yapmış olacak.
ROSIER'E 2 MAÇ CEZA
Beşiktaş'ta Kayseri maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier'e 2 maç ceza verildi. Rosier, Alanya ve Karagümrük maçlarında yok.
Süper Lig'de son olarak 16 Ekim'de oynanan Trabzonspor maçında görev yapan Cezayirli sağ kanat oyuncusu 8 hafta takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Beşiktaş onun yokluğunda hücumda büyük sıkıntılar çekti.
Teknik direktör Şenol Güneş ile sürekli görüşme halinde olan Ghezzal'ın kendini iyi hissettiği öğrenildi ancak bugünkü Alanyaspor maçında riske edilmeyeceği belirtildi.
Ghezzal'in 31 Ocak'taki Karagümrük karşılaşmasının 21 kişilik maç kadrosunda yer alacağı ifade edildi.
5 LİG MAÇINDA 3 GOLE KATKI VERDİ
Beşiktaş'ta sakatlığından dolayı 27 maç kaçıran Ghezzal, 83 karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte 15 gol ve 26 asiste imza atan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 5 lig maçında 2 gol atıp, 1 asist üretti. Siyah-Beyazlı takımda 4 futbolcu, Alanyaspor maçında oynayamayacak. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Rosier ile sarı kart cezalıları Saiss ve Redmond olmayacak. Sakat Josef de kadroda yok.
21. HAFTADA PERDEYİ KARTAL AÇIYOR
Beşiktaş, Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında bugün sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kartal eğer kazanırsa ligde 5'te 5 yapmış olacak.
ROSIER'E 2 MAÇ CEZA
Beşiktaş'ta Kayseri maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier'e 2 maç ceza verildi. Rosier, Alanya ve Karagümrük maçlarında yok.