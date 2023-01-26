Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür: Avrupa defterini kapatmadım

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmeler yapan Bordo-Mavili futbolcu, "Alanyaspor maçından sonra güçlü şekilde ayağa kalkacağımıza inanıyorduk. Hocamızın yanındayız. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor ile alacağı daha çok kupa var. Trabzonspor'un da Türkiye'den alacağı çok kupa var" şeklinde konuştu.







KULÜP MENFAATİ...

A Milli Takım formasını yeniden giymek istediğini dile getiren Abdülkadir Ömür, Avrupa'ya transfer olup olmayacağı hakkında ise "Avrupa'ya transfer olma hedefim kapanmadı. Ama mutlaka gideceğim diye bir şey de yok. Trabzonspor'dan gitmek istediğim zaman kulübün menfaatlerine göre hareket ederim. Öncelikli hedefim performansımı daha da yukarılara çekebilmek" ifadelerini kullandı.

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