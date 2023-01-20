Trabzonspor'da Abdullah Avcı oyuncularına böyle seslendi: Şimdi koşma zamanı!

Deplasman kabusuna Ümraniyespor ile oynanan kupa maçıyla son veren Trabzonspor'da bazı oyuncuların bireysel performansındaki artış teknik ekibin yüzünü güldürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı da maçın ardından oyuncularını bu galibiyetten dolayı kutlayarak, "Kupa bizim için çok önemli bir hedefti ve buna devam etmek istiyorduk. Son dakikaya kadar mücadele ettiniz ve kazandık. Ayağa kalktık ama bu kesinlikle bizim için yeterli olmayacak şimdi koşmamız lazım" ifadelerini kullandı. Son haftalarda ilk 11'de ve oyun planında sürekli farklı formasyonlar deneyen Avcı'nın hafta sonunda oynanacak olan İstanbulspor maçına kadar kadroda yine radikal değişimler yapması bekleniyor. Bordo-Mavililer'in teknik patronu Abdullah Avcı Galatasaray ile 5 Şubat'ta oynanacak derbiye kadar puan kaybı yaşamak istemiyor.
HEDEF 3'TE 3
Karadeniz Fırtınası, Pazar günü İstanbulspor ile karşılaştıktan sonra Süper Lig'de sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor ile mücadele edecek. Bu maçlarda 9 puanla alarak Galatasaray maçına çıkmak isteyen Avcı, takımın motivasyonunu da daha yukarı çekmek istiyor.
HEDEF 3'TE 3
Karadeniz Fırtınası, Pazar günü İstanbulspor ile karşılaştıktan sonra Süper Lig'de sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor ile mücadele edecek. Bu maçlarda 9 puanla alarak Galatasaray maçına çıkmak isteyen Avcı, takımın motivasyonunu da daha yukarı çekmek istiyor.