Rüya gibi bir geceydi! Messi ve Ronaldo Riyad'da karşı karşıya geldi

Dünya futbolunun 2 starı Messi ve Ronaldo Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da özel maçta karşı karşıya geldi.



All-Nassr ve Al-Hilal karmasından oluşan Riyad Al Star Takımı Messili PSG'ye 5-4 kaybetti. Futbol şölenine sahne olan karşılaşmada Riyad takımında yer alan Ronaldo biri penaltıdan 2 gol atarken, Messi de karşılaşmayı tek golle tamamladı.