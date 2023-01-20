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    Rüya gibi bir geceydi! Messi ve Ronaldo Riyad'da karşı karşıya geldi

    Al Nassr ve Al Hilal’in karmasından oluşan Riyad All Star Takımı özel maçta PSG ile karşı karşıya geldi. Futbol şölenine sahne olan maçta Ronaldo 2, Messi 1 gol atarken maçta gülen taraf 5-4’lük sonuçla PSG oldu.

    Rüya gibi bir geceydi

    Dünya futbolunun 2 starı Messi ve Ronaldo Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da özel maçta karşı karşıya geldi.

    All-Nassr ve Al-Hilal karmasından oluşan Riyad Al Star Takımı Messili PSG'ye 5-4 kaybetti. Futbol şölenine sahne olan karşılaşmada Riyad takımında yer alan Ronaldo biri penaltıdan 2 gol atarken, Messi de karşılaşmayı tek golle tamamladı.




    PSG'de Juan Bernat 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. PSG'yi galibiyete taşıyan golleri; Lionel Messi, Marquinhos, Ramos, Mbappe (P) ve 78'de Ekitike attı.



    Riyad All Stard'ın gollerini; Cristiano Ronaldo (2), Hyun Soo Jang ve eski Beşiktaşlı Talisca kaydetti. İki süperstar, 6 Mayıs 2018'den sonra ilk kez aynı maçta karşılıklı gol atarlarken futbol dünyasına eşsiz bir anı bıraktılar.

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